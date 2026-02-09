Jutta Leerdam kon haar geluk niet op met haar gouden medaille op de Olympische Winterspelen. De 27-jarige Nederlandse was zelfs iets te enthousiast, dat haar plak van het koordje afviel. Ondanks dat glimlachte Leerdam van oor tot oor.

Maandag was het na jarenlang zwoegen eindelijk zo ver: de olympische 1000 meter. Hier had Leerdam al die tijd hard voor getraind. Ze kon haar borst natmaken. Want vlak voordat zij samen met titelhoudster Miho Takagi het ijs betrad, scherpte landgenote Femke Kok het olympische record aan: 1.12,59.

Waanzinnige race

Toch lukte het Leerdam om een extra versnelling te vinden. Het bleef tot de laatste slag enorm spannend, maar uiteindelijk duwde ze haar eerste schaats nipt sneller dan Kok over de finishlijn: 1.12,31. Een ongekende prestatie en een droom die uitkwam voor Leerdam. De tranen rolden over haar wangen, en die van haar ouders en verloofde Jake Paul. Ook deelde de Amerikaan fantastische beelden van achter de schermen.

Kapotte medaille Jutta Leerdam

Vol trots nam Leerdam haar gouden medaille in ontvangst. Maar al snel kwam er een deukje te zitten in het eremetaal. "Ja ik was net zo hard aan het springen met mijn familie, dat hij eraf viel", verklaarde ze bij het Algemeen Dagblad. "Ik hoorde van meerdere mensen dat hij er af en toe vanaf valt. Maar het is niet erg, ik ben blij dat ik hem heb", glunderde ze.

Leerdam sprong vervolgens wat zorgvuldiger met haar medaille om. Tijdens het interview hield ze hem stevig vast. "Ik kan het nog steeds niet geloven, daarom heb ik hem steeds vast. Dan denk ik: wow, het is gewoon klaar. Het is gelukt. Dat is heel bijzonder."

Problemen met medailles

Net als bij de Zomerspelen van 2024 in Parijs zijn er dus problemen met medailles. Destijds bleek het eremetaal niet roestvrij, dit keer begeven de lintjes het redelijk snel. Het overkwam Leerdam maar eerder ook al Breezy Johnson (skiën) en de Duitse biatleten. De organisatie van de Spelen kijkt kritisch naar het euvel.