Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor langebaanschaatsers heeft zaterdag de 500 meter voor mannen en 3000 meter voor vrouwen op het programma. Op die laatste afstand ontbreekt een drievoudig Nederlands kampioene.

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zich afgemeld voor de 3000 meter. Bij de NK 2018, 2019 en 2023 werd ze Nederlands kampioene op die afstand en bij de Olympische Winterspelen van 2018 greep ze brons op de 3 km.

Ook Kim Talsma stond wel ingeschreven voor de 3000 meter, maar zal niet op het ijs van Thialf verschijnen.

Antoinette Rijpma-de Jong

Vrijdag, op dag 1 van het OKT, was Antoinette Rijpma-de Jong wel actief op de 1000 meter. Daarop werd ze de nummer 7. Dat was onvoldoende om een plek te krijgen op de veelbesproken matrix, oftewel de tabel waarmee wordt besloten welke Nederlandse schaatsers gaan deelnemen aan de Winterspelen te Milaan. Nog onbekend is of ze wel gaat starten bij de 1500 meter.

Kim Talsma

Voor Talsma is het de tweede domper in korte tijd. Ze mocht tijdens de World Cup in Hamar invliegen om Joy Beune te vervangen, maar ging bij de ploegenachtervolging al snel onderuit. Ze is achteraf vooral blij dat ze naar Noorwegen gegaan is. Ze noemt het, ondanks het drama, 'een supervette ervaring'. "Een World Cup wil je gewoon een keer meemaken. Als ik me er misschien ooit weer eens tussen rijd, heb ik het al een keer meegemaakt", zei ze tegen Schaatsen.nl.

