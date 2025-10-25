De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz (21) is gewend om altijd te winnen. Vorig jaar brokkelde zijn onaantastbare status echter al wat af en in dit voorseizoen is hij ook kwetsbaar. Dat blijkt bij de Amerikaanse kampioenschappen van dit weekend.

Stolz sloot het vorig seizoen af met drie medailles bij de WK afstanden, echter geen enkele daarvan was van goud. In de aanloop naar het toernooi was hij ziek en dat leidde tot een trainingsachterstand.

USA National Championships

Dit weekend komt Stolz in actie bij de Amerikaanse kampioenschappen. In Salt Lake City lukt het Stolz echter ook niet om vanouds aldoor op het hoogste treetje van het podium te komen. De tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter won bijvoorbeeld beide keren niet op de 500 meter

Bij de eerste 500 meter van het Amerikaans kampioenschap gaf hij drie tienden toe op Cooper McLeod. Bij de tweede 500 meter was hij 0,05 seconde trager dan Zach Stoppelmoor (de uiteindelijke Amerikaans kampioen op de 500 meter). Wel was er goud voor Stolz op de 1000 meter. Het verschil met nummer twee 2 McLeod was klein: 0,13 seconde. Het baanrecord van Stolz is 1.05,37. Die tijd uit januari 2024 is er niet zomaar eentje: da's het wereldrecord.

Cooper McLeod is weer de spelbreker

Voor Stolz was het alweer lang geleden dat hij bij een nationale wedstrijd niet de snelste tijd op de klokken zet. Op 21 oktober 2021 gebeurde dat voor het laatst, ook toen met McLeod als sterkere schaatser. Dat was bij de America Cup, eveneens op het ijs van Salt Lake City. Stolz was destijds pas 17 jaar overigens, McLeod 19.

Julia Pereira de Vos, de Nederlandse Braziliaanse

Het Amerikaans kampioenschap telt ook als kwalificatietoernooi voor de World Cups. En tevens zijn buitenlandse schaatsers welkom. Een van hen is de in Nederland geboren Julia Pereira de Vos, die uitkomt voor Brazilië.

Your 500m U.S. Champions have been crowned 👑 pic.twitter.com/TpY7bEJsp2 — US Speedskating (@USSpeedskating) October 25, 2025

Ze trachtte zich te plaatsen voor de World Cup op de 500 meter. De limiet is 40,00, maar ze kwam tot 41,51 en heeft daardoor vooralsnog geen startbewijs voor de World Cup.