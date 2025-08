Als het aan de broers Erwin en Martin ten Hove ligt, wordt Joy Beune één van de gezichten van de Olympische Spelen. De allroundster is de afgelopen jaren onder de vleugels van twee coaches van Team IKO X²O opgebloeid tot een serieuze kanshebber op eremetaal. "Als het lukt om Joy maximaal te laten presteren, dan kan zij de ster van de Spelen worden."

De schaatscoaches zijn duidelijk onder de indruk van haar ontwikkeling. "Want zij heeft echt zo verschrikkelijk veel talent. Je staat soms wel glunderend te kijken naar hoe zij schaatst", zegt Martin ten Hove in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Ook broer Erwin had haar potentie direct in de gaten: "Het talent zagen we gelijk al toen ze bij ons binnenkwam, maar we zagen ook dat er nog heel veel gedaan moest worden om haar op niveau te krijgen." Martin vult aan: "Het is precies wat Erwin zegt. Dan krijg je een sporter binnen en je weet natuurlijk niet waar de fysieke potentie ligt. Dat is echt een grote vraag.

Met verschillende gouden medailles op de WK afstanden en een wereldtitel allround is dat ‘op niveau krijgen’ behoorlijk gelukt en volgens Erwin zit er misschien nog wel veel meer in. "De fysieke ontwikkeling die zij doormaakt, is wel bijzonder", zegt hij. "We hebben wel gedacht: hoeveel rek zit daar fysiek nog op? Nou, nog veel meer."

Vormbare Beune

Bij Team IKO X²O werd alles uit de kast gehaald om erachter te komen wat Joy fysiek allemaal kan. "We haalden haar door de hele teststraat heen", vertelt Martin. "En Jacob Veenstra, de performancecoach, die mocht er helemaal los op gaan. Ja, die kan nog steeds zijn lol niet op. Want als we een beetje meer naar links sturen, gaat ze naar links. En als we een beetje meer naar rechts sturen, gaat ze naar rechts."

Erwin: "Ze is heel erg vormbaar, ook haar fysieke systeem. En dat zie je nu: dat ze stap voor stap steeds meer groeit naar wat er nodig is om te winnen.” Martin: “Maar dan komt er nog zoveel meer bij kijken."

'Ze kan de ster van de Spelen worden'

Voor de broers is het begeleiden van Beune dan ook een gezamenlijke missie. "Wat wij dan leuk vinden is om dat met een team te doen, met elkaar te doen", zegt Erwin. "Dat is dat ondernemerschap wat wij leuk vinden. Om met zo'n club mensen dat te gaan draaien. Dag in, dag uit."

Of zij de grootste medaillekandidaat is binnen het team voor de Spelen van volgend jaar? De broers houden het liever breed. “We zijn met elkaar aan het werk om al die tien schaatsers het maximale eruit te trekken", zegt Martin. "En als het lukt om Joy maximaal te laten presteren, dus als alles op zijn plek valt en alles lukt… dan kan zij de ster van de Spelen worden."

Luister de podcast Schaats Inside

Erwin en Martin Ten Hove waren samen te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Vanaf vrijdagochtend is het hele gesprek met de twee coaches van Team IKO X²O terug te vinden in je favoriete podcastapp.