Jutta Leerdam heeft haar grote wens in vervulling laten gaan tijdens de Winterspelen in Milaan. Voorafgaand aan haar gouden rit op de 1000 meter werd er ontzettend veel over haar gesproken en ook gespeculeerd wat er zou gebeuren als ze niet zou winnen. Daar reageert de topschaatsster nu op.

Dat doet de kersverse olympisch kampioene met een ludiek filmpje op TikTok. Met haar gouden medaille om haar nek en een (nep)bontjas aan staat ze voor de camera.

"Iedereen wil weten wat ik zou doen als ik niet zou winnen", klinkt de sound die Leerdam gebruikt bij haar TikTok-filmpje. "We zullen het nooit weten", is na een kleine pauze te horen terwijl Leerdam haar olympische plak met een glimlach tevoorschijn haalt.

Leerdam maakte er voorafgaand aan de Spelen geen geheim van dat het goud op de 1000 meter haar grote doel was. Daardoor lag er veel sruk op haar schouders. Die werd nog groter toen de 27-jarige besloot om de Nederlandse pers voor haar race niet te woord te staan.

'Wat krijgen we dan te zien?'

Ook schaatsicoon Marianne Timmer vroeg zich af wat er zou gebeuren als Leerdam niet gewonnen zou hebben. "Ik ben wel benieuwd, hè. Want stel je nou eens voor dat het niet lukt. Op die kilometer", zei Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Wat krijgen we dan te zien? Want dan wil je het ook zien. Ik ben dan wel benieuwd hoe dat dan gaat met die twee."





Iconisch

Maar zoals Leerdam in haar TikTok al zei: we zullen het nooit weten. "Niet echt mijn stijl, maar het is iconisch. Dus het moest", schreef ze nog bij de video.

De schaatskampioene kan haar deelname aan de Spelen nog iconischer maken. Ze gaat namelijk ook nog van start op de 500 meter, waar ze opnieuw kans maakt op een olympische medaille. Dan zal ze het wel weer opnemen tegen Femke Kok, die op de 1000 meter het zilver bemachtigde.