Jenning de Boo beleefde een teleurstellende 500 meter bij de World Cup in Inzell. De Nederlander kwam niet in de buurt van het podium na een onrustige race, die in de laatste bocht werd ontregeld. Zijn tegenstander in de rit kwam ten val, waarna De Boo ternauwernood een botsing wist te vermijden. In de strijd om de winst zorgde Damian Zurek vervolgens voor een verrassende ontknoping door Jordan Stolz in een rechtstreeks duel te kloppen.

De beslissing viel in de tiende en laatste rit. Daarin nam Jordan Stolz het op tegen Damian Żurek. In een rechtstreeks duel bleek de Pool nét de sterkste. Żurek klokte 34,06 seconden, goed voor een baanrecord in Inzell, terwijl Stolz met 34,10 nipt tekortkwam. Het betekende de tweede nederlaag van Stolz op de 500 meter dit weekend in Duitsland, waarmee de verhoudingen richting Milaan weer op scherp staan.

De Boo komt er niet aan te pas in chaotische rit

Die razendsnelle slotrit had directe gevolgen voor De Boo. De Nederlander opende zijn race niet sterk en moest het daarna goedmaken in de slotfase. Met 34,37 seconden had hij nog uitzicht op een podiumplaats, maar zag hij zich door het baanrecord van Żurek terugzakken naar de vierde plek. Daarmee bleef hij net buiten de prijzen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

De race van De Boo kreeg bovendien een chaotische wending in de laatste bocht. Yevgeniy Koshkin, zijn tegenstander in de rit, kwam ten val. De Boo leek de hand van de Kazachstaan wel te raken, maar als snel stak hij zijn duim op om te laten weten dat alles in orde was. Achteraf gaf hij toe wel even te zijn geschrokken van het moment, waarna hij in een rommelige race tekort kwam voor het podium.

Teleurstellende eerste 500 meter voor De Boo

Op vrijdag kende de World Cup in Inzell ook bij de mannen een opvallende uitslag op de 500 meter. Stolz was tot dan toe oppermachtig op de sprintafstand, maar zag zijn hegemonie doorbroken worden. Damian Zurek was de snelste, terwijl Jenning de Boo niet verder kwam dan een zevende plaats.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.