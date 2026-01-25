Jenning de Boo reed zondag naar een vierde plaats op zijn tweede 500 meter. De Nederlander zag zijn rechtstreekse tegenstander Yevgeniy Koshkin onderuit gaan en schrok daar zo van, dat hij niet naar het podium kon rijden. Al is De Boo ook realistisch en beseft hij dat 'sloopkogel' Damian Zulek dit weekend niet te kloppen was.

"Het zat er vandaag niet in". luidt de conclusie van De Boo na zijn vierde plek op de tweede 500 meter in Inzell. "Ook als die Koshkin niet voor me was gevallen, dan had ik hem ook niet gewonnen vandaag. Podium had er dan misschien wel ingezeten. Dit was het maximaal haalbare dit weekend."

Val van Koshkin

De val van Koshkin zorgde bij De Boo wel voor een schrikmoment, waardoor hij niet op zijn top kon finishen. "Natuurlijk schrik je daarvan. Ik rij daar zestig en dan schiet er ineens een blauwe flits voor je langs. Dat doet wel iets met je tijdens zo’n race. Ik ben nu die race opnieuw aan het beleven en het valt mee hoe veel ik ervan geschrokken ben. Volgens mij kwam ik er wel goed vanaf. "

De Boo durft niet te zeggen of hij Koshkin raakte. Voor hem lijkt het er in eerste instantie op dat de Kazach op een blokje stapte en daarom viel, maar dat het 'allemaal net goed ging'. De Boo weet in ieder geval wel dat hij door zo'n val 'niet voorzichtiger wordt'. "Ik voelde hem al aankomen. Je ziet hem vanuit je ooghoek foutjes maken. Al had hij voor me gelegen, dan had ik dwars door hem heen gereden. Je hebt geen tijd om daarop te reageren. Als hij net verkeerd gevallen was, dan lagen we daar met zijn tweeën.."

Damian Zulek

Na de rit van De Boo vond er in de slotrit nog een knappe verrassing plaats. Damian Zurek versloeg Jordan Stolz in een rechtstreeks duel. Iets wat de Amerikaan nog niet vaak overkwam dit seizoen. De Boo keek met een glimlach naar de prestatie van Zurek. "Ik vind het wel mooi om te zien. Omdat ik denk dat ik dat ook kan. Het laat zien dat hij menselijk is en dat geeft wel motivatie richting de Olympische Spelen. Zurek is echt een sloopkogel en als hij beter is dan Stolz, dan moet ik beter zijn dan Zurek."

