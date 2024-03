Jordan Stolz geeft Patrick Roest draai om zijn oren op 500 meter: 'De schade is immens'

Jordan Stolz heeft zaterdag in Inzell een indrukwekkend baanrecord neergezet. Hij reed een tijd van 34.10 seconden op de 500 meter. Hij liet Patrick Roest daarmee bijna twee seconden achter zich. De Nederlander reed een tijd van 36.06.

Roest staat nu op de vierde plek in het klassement en zal dus aan een inhaalrace moeten beginnen om nog de strijd aan te gaan met de Amerikaanse Stolz. De 19-jarige Amerikaan werd zowel in 2023 als in 2024 wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij is daarom de grote favoriet op de WK allround.

Roest lijkt in Inzell zijn grootste concurrent te worden, maar volgens Erben Wennemars "is de schade immens" door de tijd die Stolz heeft neergezet. "Twee seconden verliezen, dat is twintig seconden op de vijf kilometer. Het verschil is niet gek, maar iedereen rijdt hier een persoonlijk record. Ik weet zeker dat Roest hier dacht 35.5 te kunnen rijden."

Roest is drievoudig wereldkampioen allround. Hij moet het vooral van de 5000 en 10.000 meter hebben, terwijl Stolz vermoedelijk het beste is op de 500 en 1500 meter.

Kars Jansman kwam als eerste Nederlander in actie op de 500 meter. Hij reed een persoonlijk record in een tijd van 37.60. Een rit later schaatste Chris Huizinga een tijd van 37.46.