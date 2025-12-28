Terwijl Nederlandse topschaatsers als Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Tim Prins keihard strijden om olympische startbewijzen bij het OKT, zit de Amerikaan Jordan Stolz rustig thuis voor de televisie. Toch doet ook de meervoudig wereldkampioen binnenkort mee aan een kwalificatietoernooi.

Bij de laatste editie van de WK afstanden raakte Stolz zijn titel op de 500 meter kwijt aan De Boo en die op de 1000 meter aan Joep Wennemars. Die concurrenten van Stolz moeten nu met energie en krachten smijten bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf.

En Stolz? Die zei bij de World Cup in Hamar eerder in december dat hij lekker op de bank zou gaan zitten 'met koekjes' erbij om naar de Nederlanders te kijken.

Olympic trials

Stolz, uit het plaatsje Kewaskum in de staat Wisconsin, gaat echter ook starten bij een olympisch kwalificatietoernooi. Van vrijdag 2 tot en met maandag 5 januari 2026 wordt dat Amerikaanse kwalificatietoernooi gehouden in het Pettit National Ice Center te Milwaukee.

Bij die zogeheten olympic trials staat er verder niks op het spel voor Stolz. Hij is al geplaatst voor de Olympische Spelen en doet louter mee aan het toernooi om wedstrijdritme op te doen. Bob Corby, de trainer van Stolz, zegt tegen lokale zender TMJ4 dat Stolz vanwege zijn prestaties al een startbewijs heeft verdiend voor de Winterspelen in Italië. Meedoen aan de trials op zijn thuisbaan in Milwaukee helpt Stolz alleen maar bij zijn voorbereiding op de Spelen.

Meteoriet

Corby zegt: "Hij kwam op als een meteoriet. Op zijn 17e was hij al een topschaatser in de Verenigde Staten. En nu, op zijn 21e, is hij een van de beste schaatsers ter wereld."

It’s official. U.S. Olympic Team Trials Long Track is headed back to the Pettit National Ice Center 🔥



Read more on exciting news with the link🔗https://t.co/ear0lVVpVC pic.twitter.com/5oQkgNLBYv — US Speedskating (@USSpeedskating) August 7, 2025

Hij verwacht dat het ijspaleis in Milwaukee aardig vol zit bij de trials. "Dat maken we hier niet zoveel mee." Stolz kijkt ook erg uit naar de trials: "Het is leuk dat ik zoveel steun ga krijgen, dat zoveel mensen gaan juichen voor me. Het betekent veel voor me, vooral gezien mijn geschiedenis met deze ijsbaan."

