Het zal niemand ontgaan zijn: Jorrit Bergsma won op de 10.000 meter een prachtige olympische bronzen medaille. Dat werd groots gevierd, onder meer met de inmiddels iconische 'matjes'. Een dag later was het feest nog niet voorbij, want zelfs de topfavoriet voor de 500 meter bij de mannen had het kapsel op.

De 40-jarige Bergsma heeft een matje als kapsel en daar werd gretig op ingesprongen. Honderden fans op de tribunes hadden een nagemaakt matje opgedaan en ook andere schaatsprominenten deden vrolijk mee. NOS-analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert deden het hoofdstuk op, net als presentator Henry Schut.

Zelfs schaatscoach Jillert Anema deed vrolijk mee en stond met de pruik de journalisten te woord. Joey Cheek, wereldkampioen op de 500 meter in 2006, is commentator bij het Amerikaanse NBC en zelfs hij had het matje op. Nu blijkt dat hij niet de enige Amerikaan met snelle benen is die in was voor een lolletje.

Jordan Stolz kwam op zaterdag vlak voor zijn 500 meter-wedstrijd met de befaamde pruik de ijshal binnen op de Winterspelen. Dat werd feilloos in beeld gebracht door de camera's rondom het stadion.

Stolz onderdeel van team Anema

Helemaal toevallig is het niet, want Jordan Stolz is net als Anema en Bergsma onderdeel van Team AH Zaanlander. Hij volgt weliswaar vooral zijn eigen schema en route. Anema is niet zijn voornaamste trainer, dat is de Amerikaan Bob Corby. Desalniettemin kent de topschaatser de Nederlandse collega's natuurlijk wel goed.

Perfecte start Winterspelen voor Stolz

Stolz kende een perfect begin van zijn Winterspelen. Op de 1000 meter was hij ondanks een sterk optreden van Jenning de Boo oppermachtig en greep hij het goud. Op de 500 meter is hij ook de te kloppen man, net als op de 1500 meter. Daarnaast rijdt hij de mass start en is hij ook daar een kanshebber voor goud.