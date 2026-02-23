Jorrit Bergsma zorgde voor één van de meest bijzondere verhalen op de Olympische Spelen van dit jaar. Met zijn 40 jaar behoort de nuchtere Fries zeker niet meer tot de jonge goden, toch bewees hij dat leeftijd slechts een getal is.

Nu de Winterspelen er definitief opzitten, is het tijd om te reflecteren en terug te denken aan al het mooie spektakel dat de afgelopen weken tot ons is gekomen. Jorrit Bergsma behaalde op zaterdag historisch goud, door op zijn veertigste als beste te eindigen op het onderdeel mass start.

Huldiging

Hij kon echter, net als olympisch kampioen bij de vrouwen Marijke Groenewoud, geen huldiging verwachten in het TeamNL Huis. Alle olympische medaillewinaars werden daar geëerd, alleen was de hele toko al dicht. "Toen zijn we maar de kelder ingedoken. Daar was nog genoeg te drinken", zo vertelt Bergsma the day after aan De Telegraaf.

Dat er geen officiële huldiging was, weerhield zijn fanclub er niet van om dat speciaal voor hem alsnog te regelen. In de kelder welteverstaan. "Gelukkig was er dus een kelder. En die was goedgevuld. Alle atleten waren er. Ik ben uiteindelijk gehuldigd door De Matties. Die hebben er een speciale happening van gemaakt. Dat was wel heel mooi", vertelt Bergsma daarover.

Supergezond

Dat een topsporter maar weinig alcohol drink, bewees Bergsma. "En die biertjes en wijn? Die kwamen op een gegeven moment hard binnen. Je kan dan echt merken dat je al maanden supergezond hebt geleefd. Maar het was geweldig om het te vieren met iedereen die me dierbaar was. Dat heeft me erg goed gedaan."

Trainerswissel

Één van de meest opmerkelijke momenten gebeurde tijdens de massastart. Bondscoach Rintje Ritsma verliet het ijs ten faveure van Jillert Anema, de coach van Bergsma, terwijl eigenlijk alleen de hoofdcoach op het ijs mocht blijven. "Ik vond het sterk van Rintje om zijn plek af te staan aan Jillert, die veel meer ervaring heeft op dit onderdeel", stelt de inwoner van Aldeboarn. "Dit is toch een beetje als marathonschaatsen. Rintje is een echte langebaner, Jillert is opgegroeid met marathonschaatsen."

"Jillert zit al zo lang in het peloton en is vanaf het begin betrokken geweest bij de massastart. Dan brengt Jillert op zo’n dag veel tactisch inzicht en veel ervaring met zich mee. Ik deed zaterdag veel op intuïtie. Maar ik heb alles ook wel even doorgenomen met Jillert", zo meent een tevreden Bergsma.

Toekomst

Over zijn toekomst is hij duidelijk. "Ik blijf voorlopig nog schaatsen. Maar misschien iets meer marathonschaatsen", besluit Bergsma. De komende tijd kunnen we dus nog volop blijven geniet van de schaatser met het kenmerkende matje.