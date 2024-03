Joy Beune baalt enorm van stoppen Irene Schouten: 'Het was een schok'

Joy Beune kan soms nog niet geloven dat Irene Schouten echt gestopt is met topschaatsen. Dat zei de 24-jarige schaatsster maandagavond bij Humberto over haar 31-jarige ex-collega, met wie ze dit seizoen nog volop om de medailles reed op de ploegenachtervolging.

Toen Schouten het na de WK afstanden in Calgary eind februari bekendmaakte dat ze ging stoppen, sloeg dat nieuws in als een bom. Ook al reed Beune alleen met Schouten sámen tijdens landentoernooien, ze vond het heel erg. Dat zei Beune bij Humberto, toen presentator Tan ernaar vroeg.

"Ik vond het heel erg dat ze stopte. Ze is heel lang een groot voorbeeld geweest voor me. Het was eigenlijk een schok. We hadden net samen goud gewonnen op de ploegenachtervolging en zijn daar de afgelopen jaren zo hecht geworden samen", sprak Beune vol bewondering.

'Ik zag die trein naar Milaan wel voor me'

Met Marijke Groenewoud erbij leek de trein voor de komende jaren op de ploegenachtervolging wel gevormd. Zo zag Beune het ook. "Ik zag die trein richting Milaan wel voor me, ja", doelt ze op de Winterspelen van 2026 in de Italiaanse stad. "Irene wist na die gouden medaille in Calgary ook dat het haar laatste was en dat vond ze ook wel heel jammer. Maar ja, we moeten nu op zoek naar vervangers voor haar."

Antoinette Rijpma-de Jong

Een van die vervangers zou Antoinette Rijpma-de Jong kunnen zijn. Bij de teamsprint is ze vaak net niet snel genoeg en schaatst ze achter Femke Kok en bijvoorbeeld Jutta Leerdam aan, maar op de ploegenachtervolging kan ze wellicht van meer waarde zijn. Zeker als ze vanaf het volgende schaatsseizoen bij een ander team rijdt en weer hernieuwde energie vindt.

Vloek en een zegen

Die ploegenachtervolging is het afgelopen jaar een vloek en een zegen gebleken voor Beune, die naast medailles en scherpe tijden, ook veel negativiteit over zich heen kreeg. Vooral toen ze bij de ene ploegenachtervolging vergat haar transponder om te doen en bij de andere haar enkelsokjes niet hoog genoeg waren opgetrokken, waardoor ze werden gediskwalificeerd. Bij Humberto gaf ze aan dat ze hoopt dat ze van die verhalen af is.