Joy Beune geniet van frisse duik op trainingskamp, vriend Kjeld Nuis baalt op de fiets

Joy Beune is met Team IKO op trainingskamp in het Italiaanse Toscane en het weer zit behoorlijk mee. De wereldkampioen allround lijkt zich tussen de trainingen door dan ook weer even op vakantie te wanen.

Beune zit met onder meer Pien Hersman, Robin Groot en Michelle de Jong in een hotel en deze week zien we hoe de schaatsters zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Er wordt veel gefietst en op een atletiekbaan worden meer schaatsgerichte oefeningen gedaan. Tijd voor ontspanning is er ook. Op de Instagram-accounts van de topsporters is te zien hoe ze regelmatig van een kop koffie in ze zon genieten.

Beune was eerder dit voorjaar op vakantie met een groepje vriendinnen, waaronder ook Groot, en later met haar vriend Kjeld Nuis en zijn zoontje. Toen zagen we al beelden van rond een zwembad en ook vandaag nam de beste schaatsster van Nederland een frisse duik.

Kjeld Nuis

Nuis in ondertussen ook op pad, maar dan met Team Reggeborgh. De specialist op de 1000 meter en de 1500 meter maakte vandaag een mooie fietstocht door de natuur, maar zijn rust werd ruw verstoord. Drie motorrijders kwamen met ronkende motoren voorbij en aan zijn gezichtsuitdrukking te zien, had dat van Nuis niet gehoeven.

Kjeld Nuis is niet blij met de langsrazende motoren. © Instagram Kjeld Nuis.

"Toevallig hebben Kjeld en ik nu een overlappend trainingskamp", zei Beune tegenover Sportnieuws.nl over deze periode. "We gingen exact hetzelfde moment weg en komen ook op hetzelfde moment weer terug. Dat is wel lekker, want het gebeurt ook weleens dat ik net weg ga en hij net terug komt, of andersom. Deze zomer zal ik hem wel veel gaan zien, dus dat is fijn."