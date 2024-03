Joy Beune luistert goed naar gouden tip Kjeld Nuis 'Hij vindt dat ik dat moet doen'

Dé nieuwe ster van het Nederlandse schaatsen is Joy Beune. Waar ze in het verleden nog weleens bezweek onder druk, of net buiten het podium viel, kwam alles dit seizoen goed. Mede dankzij haar vriend Kjeld Nuis.

Beune kroonde zich dit seizoen al tot wereldkampioen op de ploeggenachtervolging en de 5000 meter en daar kwam zondag de wereldtitel allround nog eens bovenop. In Inzell won ze maar liefst drie afstanden en zo pakte ze bij haar debuut meteen met overtuiging het goud.

"Ik heb veel aan Kjeld, aan zijn wedstrijdinzichten”, ze ze zondagmiddag tegen De Telegraaf. "Ik heb vandaag op tegenstanders gereden. Kjeld vindt dat ik dat moet doen. Dat deed ik eigenlijk nooit."

Nuis (34) en Beune (24) hebben sinds 2019 een relatie en wonen samen in Heerenveen. Ideaal, met schaatstempel Thialf in de buurt om te trainen. Nuis is onder meer drievoudig olympisch kampioen en heeft vier gouden medailles van de WK afstanden.

'Kjeld is best kritisch'

Ook als ze niet op het ijs staan, is hun sport vaak onderwerp van gesprek. "Tuurlijk, we praten veel over schaatsen", aldus Beune. "We wonen samen, dit is onze passie. Dus hebben we het er vaak over. Kjeld is best kritisch, dat is handig. Ik moet vertrouwen op wat ik kan. Dat vertrouwen betaalt zich nu helemaal uit."

De gouden medaille van Beune leverde haar ook nog een aardig zakcentje op. Hoewel schaatsbond ISU niet bepaald smijt met prijzengeld, zal de bonus toch van harte welkom zijn. Ook Nuis hield aan zijn vierde plaats op het WK sprint een leuk bedrag over.

