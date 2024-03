Joy Beune steelt de show met gouden nagellak op WK allround: 'Dan heb je lef'

Joy Beune knalde zaterdagmiddag op de 3000 meter naar een persoonlijk record en een baanrecord. Daarmee neemt ze na twee afstanden op haar eerste WK allround de tweede plaats in. En ze lijkt nog grotere plannen te hebben.

"Ik wist niet dat ik deze tijd kon rijden, maar ik wist wel dat ik goed was", zei Beune bij de NOS na haar 3:55.72. Daarmee bleef ze twee seconden voor op nummer twee Marijke Groenewoud, die wel aan de leiding gaat in het algemeen klassement . " Ik wist dat ik superfit uit Calgary was gekomen, maar verbaas mezelf wel."

"Dit is een mooi begin van het toernooi", aldus Beune. "Als ik dit kan op de drie kilometer kan, komt er denk ik een goede vijf aan. Een goede nacht en dan op naar morgen." Zondag worden de 1500 meter en de 5000 meter nog gereden in Inzell.

Beune baalt dat het seizoen bijna voorbij is. "Maar eerst nog twee afstanden", weet ze. Dat Miho Takagi er na twee afstanden mee lijkt te stoppen, vindt ze jammer. "Als ik zou starten, zou ik ook af willen maken, maar ik snap het wel na het WK sprint."

Of een volledig oranje podium mogelijk is, met naast Beune ook Groenewoud ben Antoinette Rijpma-De Jong? "Een, twee, drie zou leuk zijn, had ik ook voorspeld. Op welke plek ik zelf zou komen, durfde ik niet te voorspellen." Haar opvallende nagellak lijkt iets anders te zeggen, zo viel ook oud-schaatser Martin Hersman op: "Dan heb je lef. Wat een zelfvertrouwen straalt zij nu uit."



Erben Wennemars

Ook Erben Wennemars was onder de indruk: "Dit is echt een mokerslag, een baanrecord met drie seconden, dat is echt waanzinnig. Zij legt hiermee de druk vol op de rest. Dit is haar mooiste race van het jaar, echt geweldig."