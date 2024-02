Jutta Leerdam breekt mediastilte na brons op 1000 meter: 'Eigenlijk ben ik helemaal niet blij'

Jutta Leerdam werd bij de WK afstanden schaatsen 2024 derde op haar geliefde 1000 meter. Na afloop wilde ze eindelijk weer iets tegen de pers zeggen.

"Nah", was haar eerste woord tegenover de NOS. "Ik schaatste echt goed, dus ik baal een beetje. Het voelde echt goed. De opening was goed. Ik hoorde de rondetijd 26,3. Daarna wikde ik te graag en gooide ik alles weg. Ik voelde dit in de training al, dat ik supergoed rij. Dus ik baal gewoon. Normaal heb ik de controle. Dat gevoel heb ik dit seizoen gemist."

Frustrerend

Er zat meer in dan plek drie, geeft Leerdam aan. "Fysiek gaat het een stuk beter dan hiervoor. Het komt er in een deel van de race uit,maar het gaat om de eindtijd. Ik heb deze race gestresst benaderd. Ik wilde er alles uithalen wat er in zit. Ik ben wel blij dat... Nou, eigenlijk ben ik helemaal niet blij. Het is extra frustrerend dat het er maar half uitkomt."

Mediastilte van Jutta Leerdam

Vanwege problemen met haar enkel besloot de wereldkampioene sprint in februari om niet meer met media te spreken. Ze wil namelijk niet aldoor over die enkel praten en vindt het ook vervelend om in gesprekken om onderwerpen heen te draaien. De influencer en topschaatsster heeft de gewoonte om, als ze dan toch een dialoog aangaat, openhartig en uitgebreid haar hart te luchten. Haar coach Jac Orie, van Team Jumbo-Visma, besloot dat Leerdam tot na deze 1000 meter een mediastilte zou betrachten.

De volgende halte van Leerdam is de WK sprint, begin maart in Inzell. Ze is dan de titelverdediger.

Jutta Leerdam op de 1000 meter

Leerdam is al jarenlang een topper op de dubbele sprint. Ze werd bij de laatste drie WK afstanden eerste, tweede en eerste op de 1000 meter. Bij de Olympische Winterspelen in 2022 pakte ze zilver, achter Takagi. In het seizoen 2022/2023 won ze zelfs alle keren dat ze deelnam aan een 1000 meter. Door haar enkelproblemen verschenen er dit seizoen barstjes in haar hegemonie op de afstand.

