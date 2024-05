Jutta Leerdam deelt beelden van dieet en training in Friesland: 'Blijf altijd in jezelf investeren'

Jutta Leerdam heeft beelden gedeeld van haar training in Friesland. Ze maakte begin deze maand de dappere keuze om alleen naar de Winterspelen van 2026 in Milaan toe te werken. De schaatsster is al volop aan het trainen en diëten. Op TikTok laat ze haar eetgewoonten zien: van een hele watermeloen tot zelfgemaakte kaneelbroodjes.

Alle ogen zijn in het voorseizoen gericht op Leerdam. Hoe bereidt zij zich in haar eentje voor op het nieuwe seizoen, nadat zij bekend maakte zelfstandig te gaan rijden? Op haar Instagram laat ze zien dat ze al hard aan het trainen is. "Blijf altijd in jezelf investeren", schrijft ze bij de video.

Trainingsfaciliteiten

Aan de vlaggen op de achtergrond te zien, lijkt de schaatsster zich in Friesland te bevinden. De KNSB liet eerder al weten dat Leerdam met haar status ook zonder team gewoon gebruik kan maken van de trainingsfaciliteiten.

"Op basis van haar resultaten is Leerdam straks gewoon geplaatst voor het WCKT, met haar status is ze in Thialf gewoon welkom op het topsportuur om te trainen en ze heeft daar ook de beschikking over alle sportfaciliteiten. Daar zit geen enkele moeilijkheid of ruis", zei Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB.

Haar seizoen hoeft er als eenling dan ook niet heel anders uit te zien dan met een ploeg. "Het mooie van ons systeem is dat je je ook als eenmansploeg gewoon overal voor kunt plaatsen", aldus De Wit. "Wij hebben er als bond groot belang bij dat Jutta richting de Spelen haar ideale route pakt. Dus zijn we bereid waar nodig te helpen om de boel sporttechnisch op de rit te houden."

Dieet

Naast het sporten hoort ook een gezond eetpatroon bij het leven van een topsporter. Ook daar deelt Leerdam beelden van op haar sociale media. Op TikTok laat ze precies zien wat ze op een dag allemaal eet. Van een hele watermeloen tot zelfgemaakte kaneelbroodjes.

Off season edition. ~ Remember this is just ONE day in the life. Everyday is different. Every body is different. ❤️‍🔥 I drink water with electrolytes throughout the day. Off season is over already so shall I make a training day edition next?

Jake Paul

Uiteraard kan Leerdam ook rekenen op de steun van haar vriend, YouTube-vechter Jake Paul. Hij reageert trots op de video op Instagram. "De hardste werker", schrijft hij. Ook de schoonmoeder van de 25-jarige schaatsster reageert: "Niemand kan haar stoppen!".

Paul is zelf ook hard aan het trainen. Hij bereidt zich voor op het veelbesproken gevecht met Mike Tyson. Daarvoor heeft hij een bijzonder trainingsplan. Hij wil aankomen tot hij 110 kilogram weegt, en vervolgens vlak voor het gevecht weer af te vallen naar 99 kilogram. "Door tijdens mijn trainingskamp met zo'n hoog gewicht te trainen, is het net alsof ik de hele tijd met een extra vest van negen kilogram aan heb getraind. Daardoor zullen mijn spieren veel sterker worden en zal mijn snelheid er niet onder leiden", legt Paul uit.