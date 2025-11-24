Voor Jutta Leerdam begon de World Cup in Calgary door een snotneus heel moeizaam, maar de topschaatsster reed zondag knap naar een persoonlijk record op de 500 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt dat de ziekte voor Leerdam mogelijk niet eens op een slecht moment kwam.

Timmer is het in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud niet eens met de stelling dat Leerdam beter niet had kunnen starten: "Als je geen koorts hebt en je hebt een snotneus, dan kan je gewoon prima schaatsen. Met koorts is natuurlijk niet slim, dat is ook gewoon gevaarlijk. Maar ja, een verkoudheidje... en ze rijdt achteraf dan heel goed, dus het kan prima."

"Je kan nooit elke dag 100 procent topfit zijn", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Dat is een heel mooi streven, maar dat is gewoon niet zo."

Leerdam viel aan het begin van het weekend in Calgary op haar favoriete 1000 meter nog naast het podium, maar liet zondag zien alweer een stuk beter in vorm te zijn. Ze eindigde als tweede achter Femke Kok op de 500 meter en verbeterde ook haar persoonlijke record uit 2022. Toch denkt Timmer dat een fitte Leerdam nog harder kan: "Er zit meer in en dat weet zij ook."

'Ook die moet je incasseren'

Het is volgens Timmer vooral zaak dat Leerdam zich niet druk maakt om de ziekte: "Ook die moet je incasseren. Iedereen krijgt een keer te maken met een verkoudheid of iets anders. Alleen, hoe ga je er mee om? Op dat moment haal je het beste eruit wat erin zit. Ja, maar hou je het grote geheel in de gaten of ga je verzanden in de kleine emotie van het moment en maak je dat groter?"

De voormalig topschaatsster denkt dat de timing voor Leerdam een stuk slechter had kunnen zijn. "Het gaat erom dat je goed genoeg bent op het OKT en dan pak je deze wedstrijd als trainingswedstrijd. Je wordt er altijd beter van. Dan is het het beste moment om het nu maar te hebben. Dan heb je het maar weer gehad, toch?"

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

Schaatsers gaan voorzichtiger leven voor Spelen

Zelf maakte Timmer het niet alleen als schaatsster mee, maar ook als trainer. Haar pupillen reageerden niet altijd op de goede manier op een griepje. "Dat is een drama dan. Die vinden dat dan heel erg en kunnen daar dan helemaal emotioneel van worden. Maar dan denk ik: het is zoals het is. We hebben er allemaal mee te maken."

De schaatsers zullen er volgens Timmer in de komende weken alles aan doen om ziektes te vermijden: "Je gaat meer je handen wassen en je zorgt dat je niet in ruimtes komt waar heel veel andere mensen zijn. Daar hangt een olympische ticket vanaf, dus dan ga je dat zoveel mogelijk vermijden. Je hebt er zo lang naartoe gewerkt en voor getraind, dan ga je het niet op het spits drijven."

