Jutta Leerdam positief over WK sprint door verbeterde enkel: 'Zelfs op tachtig procent kan ik winnen'

Jutta Leerdam heeft een heel moeilijk seizoen achter de rug, maar kan dat deze week voor een groot deel goedmaken bij de WK sprint. De 25-jarige schaatsster is in Inzell de titelverdedigster. Leerdam worstelt het hele seizoen al met problemen aan haar enkel. Daar lijkt de laatste weken verbetering in te zitten en ze is dan ook hoopvol voor het WK.

Leerdam barstte eerder dit seizoen na een teleurstellende World Cup nog in tranen uit. Ze gaf toen aan geen plezier meer te hebben door de problemen met haar enkel. Het was lange tijd onduidelijk wat er precies aan de hand was en dat dreef haar tot wanhoop. Bij de WK afstanden stond ze er vorige maand echter gewoon weer en pakte ze brons op de 1000 meter. In aanloop naar de WK sprint is Leerdam dan ook een stuk positiever dan eerder in het seizoen.

"Eindelijk heb ik me daar weer laten zien", zei Leerdam tegen de Nederlandse media voorafgaand aan de WK sprint. In de maand voor de WK afstanden besloot de schaatsster zelfs om een mediastilte te houden. Ze zat dan ook diep op dat moment, maar put hoop uit de laatste weken: "Ik heb best een lastig jaar gehad en de progressie komt pas net weer. Als alles technisch valt, dan ga ik weer keihard."

Schaatsen | Dit is het programma voor de WK sprint in Inzell De snelste schaatsers van de wereld reizen af naar Duitsland voor de WK sprint. Eén man en één vrouw mogen zich na vrijdag de wereldkampioen sprint noemen bij het schaatsen. Bekijk hier het programma voor de WK sprint in Inzell.

Wat was er met de enkel?

Het was lange tijd onduidelijk wat er precies aan de hand was met haar enkel. Ook Leerdam zelf wist dat niet. De blessure is ook nog zeker niet verdwenen: "We weten steeds meer wat het probleem is en hoe we dat op de korte termijn kunnen oplossen. We hebben ook ideëen hoe het op de lange termijn moet gaan, maar het is nog steeds wisselvallig. Ik krijg er veel stress van, maar er zit wel verbetering in."

Het gaat beter met de enkel van Jutta Leerdam: 'Ze voelt zichzelf ook veel beter' Jutta Leerdam lijkt klaar voor de WK afstanden, die komende donderdag beginnen. De schaatsster had de afgelopen periode veel last van haar enkel, maar er lijkt verbetering in de situatie te zitten.

Titelprolongatie?

Leerdam verdedigt in Inzell haar titel nadat ze twee jaar geleden Femke Kok aftroefde. Kan ze ondanks alle problemen weer het goud pakken? "Zeker, ik ben er goed genoeg voor. Zelfs op tachtig procent kan ik nog winnen."

WK sprint

Leerdam komt op donderdag 7 en vrijdag 8 maart in actie op de WK sprint. Op allebei de dagen zal ze een 500 meter en een 1000 meter moeten rijden. Namens Nederland doen ook Kok en Isabel Grevelt mee. Ze strijden in het Duitse Inzell om de hoofdprijzen. Dat is trouwens geen vetpot, want het prijzengeld is vrij mager te noemen.