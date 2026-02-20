Er staat de Nederlandse sportfans nog één laatste feestje in het Staatsloterij TeamNL Huis te wachten. Na middernacht maken namelijk de gouden shorttrackers hun opwachting. Zij worden rond 00.30 uur gehuldigd.

Het olympisch shorttracktoernooi werd voor Nederland vrijdagavond op weergaloze wijze afgesloten. Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons veroverden het olympisch goud op de relay. Ook Itzakh de Laat kreeg goud, omdat hij eerder in de halve finales in actie kwam.

Jens van 't Wout is de grote man geworden binnen de shorttrackploeg van bondscoach Niels Kerstholt. Hij veroverde tijdens de Winterspelen in Milaan liefst drie keer goud. Daarnaast was er ook nog zilver voor zijn broer Melle. Bij de vrouwen was Xandra Velzeboer met twee olympische titels uitermate succesvol.

Het TeamNL Huis is zaterdag niet meer geopend. Er wordt plaatsgemaakt voor de fashion week in Milaan, die aankomende week begint.