Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong gingen voor goud op de ploegenachtervolging, maar moesten het uiteindelijk doen met zilver. De Nederlandse schaatssters worden voor die medaille dinsdagavond gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis. De huldiging begint om 21.30 uur en is hier live te volgen.

Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud zijn de regerend wereldkampioenen op dit onderdeel en dus werd er gehoopt dat zij in Milaan ook de olympische titel konden binnenhalen. Het trio verzekerde zich met een zinderende zege op Japan in de halve finales van een medaille, maar in de finale bleek titelverdediger Canada te sterk. De Nederlandse vrouwen hielden dus wel nog een zilveren plak over aan de ploegenachtervolging.

Dat moet natuurlijk wel gevierd worden en dat zal dinsdagavond ook gaan gebeuren. Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud mogen dan afreizen naar het TeamNL Huis om daar een feestje te gaan vieren nadat ze Nederland de dertiende medaille van deze Winterspelen hebben bezorgd. De huldiging in Milaan begint rond 21.30 uur. Volg de festiviteiten hieronder live.

