Kjeld Nuis greep in zijn allerlaatste race op de Winterspelen donderdag een bronzen medaille op de 1500 meter. De topschaatser vierde die plak uitbundig in de schaatshal van Milaan en mag dat enkele uren later nog eens dunnetjes over gaan doen. Nuis wordt vanavond naar verwachting rond 22.45 uur in het Staatsloterij TeamNL Huis gehuldigd voor zijn prestatie. De huldiging is hier live te bekijken.

Nuis pakte op de vorige twee Spelen beide keren het goud op de 1500 meter, maar door de dominantie van Jordan Stolz op het koningsnummer dit seizoen was zijn grote doel om deze keer een medaille te pakken. Dat lukte, want achter de verrassende kampioen Zhongyan Ning en Stolz eindigde Nuis als derde.

Het is voor Nuis in totaal zijn vierde olympische medaille nadat hij ook al het goud pakte op de 1000 meter in 2018. Bij dat aantal zal het gaan blijven, want de schaatser reed donderdag in Milaan zijn allerlaatste olympische race.

De bronzen medaille zal dan ook goed gevierd gaan worden in TeamNL Huis, waar de Nederlandse fans Nuis in het zonnetje zullen zetten voor zijn geweldige prestatie. Het is nog niet bekend om welke tijd het feest gaat losbarsten.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.