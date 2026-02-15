Femke Kok maakt vanavond laat haar opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. De Nederlandse topschaatsster wordt gehuldigd vanwege haar fantastische prestatie op de olympische 500 meter. Kok greep zondag het goud. De huldiging is vanaf 23.00 uur hier live te bekijken.

Jutta Leerdam kreeg dit keer in Milaan het zilver omgehangen, maar de olympisch kampioene op de 1000 meter is niet bij de huldiging aanwezig. Zij is niet fit genoeg en krijgt naar alle waarschijnlijkheid later alsnog haar feest.

"Dat is echt kippenvel. Niet normaal hoeveel mensen ons hier komen aanmoedigen... het is gewoon echt bizar", was Kok eerder op de dag al onder de indruk van de Nederlandse fans in de olympische schaatshal. Het feest zal vanavond nog een keer dunnetje over worden gedaan. De huldiging begint naar verwachting rond 23.00 uur.

Al zal Kok waarschijnlijk enigszins rustig aan doen, want voor haar wacht nog een ander olympisch avontuur. De 25-jarige topschaatsster van Team Reggeborgh verschijnt vrijdag namelijk aan de start van de 1500 meter. Ook op deze afstand is Kok kanshebster voor een medaille.

Overigens waren Kok en Leerdam eerder deze Winterspelen al in het TeamNL Huis te bewonderen. Dat was afgelopen maandagavond naar aanleiding van de gouden prestatie van Leerdam op de 1000 meter en toen het zilver van Kok. Deze zondag waren in Milaan op de 500 meter de rollen dus omgedraaid. Nu zal Kok als olympisch kampioene worden onthaald.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.