Het belooft vanavond weer een groot feest te worden in het Staatsloterij TeamNL Huis. Niemand minder dan Antoinette Rijpma-de Jong zal haar opwachting maken. De 30-jarige topschaatsster verraste vrijdag met olympisch goud op de 1500 meter. Voor die prestatie wordt ze vanavond dan ook gehuldigd. Het feest is rond 22.15 uur hier live te bekijken.

Rijpma-de Jong verbaasde vrijdag tijdens de Winterspelen in Milaan vriend en vijand. De toprijdster van Team Reggeborgh behoorde zeker tot de outsiders voor een medaille, maar was geen torenhoge favoriete voor het goud. Toch flikte ze het. Ze beklom uiteindelijk als winnares het podium. Dat deed ze samen met de Noorse Ragne Wiklund (zilver) en de Canadese Valérie Maltais (brons). Femke Kok eindigde als vijfde en Marijke Groenewoud als tiende.

De duizenden aanwezige Nederlandse fans zullen haar vanavond in het TeamNL Huis vast en zeker een warm welkom geven. Overigens werd Rijpma-de Jong deze Spelen al een keer eerder gehuldigd vanwege haar zilveren prestatie op de ploegenachtervolging. Op dat onderdeel liep ze samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud nog het goud mis. Op de individuele 1500 meter was het dus wel raak.

Ook Melle van 't Wout wordt vrijdagnacht (rond 00.20 uur) nog gehuldigd voor zijn zilveren medaille op de 500 meter bij het shorttrack. Tot slot verschijnt rond 00.30 uur ook nog Jens van 't Wout in het TeamNL Huis, die zijn twee gouden en één bronzen medaille uitbundig zal gaan vieren. Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.