Merel Conijn mag vanavond in het Staatsloterij TeamNL Huis een feestje vieren. De 24-jarige topschaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander wordt gehuldigd na haar zilveren medaille op de olympische 5000 meter.

Conijn was donderdag onderdeel van een heuse thriller op de vijf kilometer. Zij was uiteindelijk slechts 0,10 seconde verwijderd van het goud. De Italiaanse Francesca Lollobrigida dook in de allerlaatste rit net onder de tijd van Conijn. Zo pakte zij voor eigen publiek haar tweede olympische titel. Eerder zegevierde Lollobrigida ook al op de 3000 meter.

De verwachting is dat Conijn rond 23.15 uur wordt gehuldigd. Eerder werden Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) al in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties op de olympische 1000 meter. Ook Jenning de Boo werd na zijn zilveren medaille op de 1000 meter al gehuldigd in het TeamNL Huis.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.