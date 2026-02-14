Jenning de Boo maakt zaterdagavond voor de tweede keer deze Winterspelen zijn opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. Na zijn tweede plek op de 1000 meter greep hij ook het olympisch zilver op de 500 meter. Er staat hem vanavond in Milaan een groot feest te wachten.

De olympische 500 meter in Milaan werd zaterdag een heus titanengevecht tussen De Boo en Jordan Stolz. In een rechtstreeks duel kwam de 22-jarige Nederlander dicht in de buurt van het Amerikaanse schaatsfenomeen, maar moest toch net zijn meerdere erkennen. Zo eindigde hij net als op de 1000 meter op een tweede plek achter de 21-jarige Stolz.

Voor De Boo zitten de Spelen in Milaan er nu op. Hij blijft nog wel in Italië om de komende dagen Kjeld Nuis te ondersteunen. Zijn ploeggenoot bij Team Reggeborgh komt donderdag in actie op de 1500 meter. Eerst zal hij vanavond vast en zeker een feestje bouwen.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.