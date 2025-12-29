Het was voor topschaatser Kjeld Nuis kantje boord op de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi. Na een fotofinish legde hij beslag op plek drie; net genoeg om een ticket te bemachtigen voor de Olympische Winterspelen van 2026. Voormalig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer heeft het over 'een harde klap'.

Het slachtoffer van de fotofinish is Tim Prins, een teamgenoot van Kjeld Nuis bij Team Reggeborgh. Voor hem is het 'een harde klap', aldus Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Plek vier is namelijk niet goed genoeg om naar de Spelen te mogen.

'Extra verdrietig'

"Ik heb die beelden gezien en dat is zo'n stukje", zo verwijst Timmer naar het enorm kleine verschil tussen Nuis en Prins. "Mag je naar de Spelen of niet? Natuurlijk is dat een klap."

"Prins zal het Nuis niet persoonlijk nemen, maar voor Tim zou het ook mooi zijn geweest. Dat is een prachtige schaatser die hier echt een mooie rit heeft gereden. Dan heb je Kjeld Nuis.. Als je dan verliest, kun je beter met een groter verschil verliezen dan op deze manier. Dat maakt het extra verdrietig."

Pijn

Prins was kapot na de rit, toen de gevolgen duidelijk waren. Nuis stond hem nog even bij. Ze reden bij het uitrijden naast elkaar.

"Het zijn gewoon maatjes", merkt Timmer op. Het doet haar denken aan de Olympische Spelen van 2014, toen Jan Smeekens dacht goud te hebben gepakt in Sochi, maar na een correctie van de tijden bleek Michel Mulder de gelukkige. Ook toen deden twee landgenoten elkaar onbedoeld erg veel pijn.

'We doen er vier'

De voormalig olympisch kampioene op de 1000 en 1500 meter heeft wel een oplossing voor dit probleem: "Je zou zeggen: we doen er vier", waarmee ze doelt op vier startplekken voor Nederland bij de Winterspelen op deze afstand. Helaas mag dat niet van de schaatsbond. "Dan moeten we even met de ISU bellen", grapt TImmer.

Maar om op het positieve te focussen: Nuis flikt het mooi wel weer en mag naar de Spelen. En dat terwijl hij voor zijn rit zag dat zijn vriendin Joy Beune het niet redde op de 1500 meter. "Dat ziet hij dan vooraf en dat zijn allemaal gekke emoties", stipt Timmer aan. "Pijnlijk natuurlijk om te zien. Dan moet je zelf nog rijden, maar eigenlijk boeit het je niet meer. En dan die ontlading daarna."

