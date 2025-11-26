De World Cup lijkt in een olympisch jaar niet zo belangrijk voor de topschaatsers, maar niets is minder waar. De wereldbekerwedstrijden zijn namelijk bepalend voor hoeveel Nederlandse schaatsers er in februari 2026 naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Daarvoor moeten ze hoog staan in de klassementen van de World Cup. Bekijk hieronder de stand van zaken na de tweede World Cup in Calgary.

Het aantal tickets voor de Olympische Spelen per land wordt na de vierde van in totaal vijf World Cups verdeeld. Wil Nederland het maximale aantal van achttien schaatsers (negen mannen en negen vrouwen) naar Milaan sturen, dan zullen de Nederlandse schaatsers hoog in de klassementen moeten staan na de vier wereldbekers. Zie hieronder het overzicht met alle eisen.

500-1000-1500 meter: drie Nederlanders in top-21 per afstand

3000 meter vrouwen: drie Nederlandse topschaatssters in top-15

5000 meter: drie Nederlandse mannen in top-15 en twee Nederlandse vrouwen in top-9

10.000 meter mannen: twee Nederlanders in top-9

Ploegenachtervolging: Nederland moet bij de top-6 van de wereld horen

Mass start: twee mannen en twee vrouwen van TeamNL in top-24

Als het Nederland lukt om aan al die voorwaarden te voldoen, dan zijn er per geslacht negen tickets te verdelen bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Dat evenement wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Heerenveen.

Snelle conclusie na World Cup Calgary

Op bijna alle afstanden staat Nederland er op de helft van de World Cups goed voor. Na de wereldbeker in Calgary moet TeamNL alleen nog aan de bak op de 5000 meter. Bij de mannen kan Beau Snellink na zijn promotie naar de A-groep de komende twee World Cups veel punten binnenhalen. Nu staan er nog twee van de benodigde drie Nederlandse mannen in de top-15. Bij de vrouwen moeten er twee in de top-9 staan. Door slechte resultaten van Marijke Groenewoud mist TeamNL daar ook nog één schaatsster. Bente Kerkhoff staat er met plek tien nog maar één positie vanaf. Joy Beune is ongenaakbaar op de lange afstanden.

Programma World Cup

Het seizoen werd geopend in Salt Lake City en afgelopen weekend moesten de schaatsers aan de bak in Calgary. Later dit seizoen zijn er nog wedstrijden in Heerenveen (5-7 december), Hamar (12-14 december) en Inzell (23-25 januari). Die laatste wedstrijd zit echter zo dicht op de Spelen dat de uitslagen niet meer meetellen voor de verdeling van de olympische tickets.

Klassementen World Cups

De winnaar van elke wedstrijd (in de A-groep) krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Ook een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement, want dat levert nul punten op. Bekijk hieronder de huidige stand van zaken per afstand.

500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 240 punten

2. Erin Jackson - 192 punten

3. Marrit Fledderus - 167 punten



4. Jutta Leerdam - 165 punten

6. Anna Boersma - 151 punten

10. Angel Daleman - 124 punten

500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 211 punten

2. Damian Zurek - 189 punten

3. Jenning de Boo - 185 punten



14. Sebas Diniz - 114 punten

16. Joep Wennemars - 108 punten

24. Stefan Westenbroek - 70 punten

32. Merijn Scheperkamp - 41 punten

1000 meter vrouwen

1. Femke Kok - 114 punten

2. Jutta Leerdam - 103 punten

3. Marrit Fledderus - 91 punten



5. Isabel Grevelt - 85 punten

8. Antoinette Rijpma-De Jong - 64 punten



1000 meter mannen

1. Jordan Stolz - 120 punten

2. Jenning de Boo - 102 punten

3. Damian Zurek - 92 punten



4. Joep Wennemars - 80 punten

6. Tim Prins - 74 punten

24. Kjeld Nuis - 28 punten

38. Kai Verbij - 11 punten

1500 meter vrouwen

1. Joy Beune - 120 punten

2. Antoinette Rijpma-De Jong - 97 punten

3. Miho Takagi - 94 punten



6. Melissa Wijfje - 77 punten

9. Angel Daleman - 63 punten

19. Marijke Groenewoud - 46 punten

1500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 120 punten

2 .Finn Sonnekalb - 102 punten

3. Zhongyan Ning - 92 punten



4. Kjeld Nuis - 88 punten

5. Joep Wennemars - 79 punten

6. Tim Prins - 74 punten

10. Tijmen Snel - 60 punten

11. Wesly Dijs - 59 punten



Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)

1. Joy Beune - 120 punten

2. Valerie Maltais - 102 punten

3. Ragne Wiklund - 102 punten



10. Bente Kerkhoff - 65 punten

13. Marijke Groenewoud - 56 punten

17. Sanne in 't Hof - 48 punten

28. Elisa Dul - 29 punten

Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)

1. Casey Dawson - 103 punten

1. Timothy Loubineaud - 103 punten

3. Sander Eitrem - 102 punten



6. Chris Huizinga - 80 punten

9. Jorrit Bergsma - 63 punten

17. Beau Snellink - 52 punten

19. Marcel Bosker - 44 punten

22. Kars Jansman - 33 punten

Mass start vrouwen

1. Mia Manganello - 108 punten

2. Ivanie Blondin - 100 punten

3. Valerie Maltais - 97 punten



4. Marijke Groenewoud - 78 punten

5. Bente Kerkhoff - 76 punten

Mass start mannen

1. Jorrit Bergsma - 94 punten

2. Andrea Giovannini - 87 punten

3. Jae-Won Chung - 84 punten



11. Bart Hoolwerf - 64 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Japan - 108 punten

2. Canada - 108 punten

3. Nederland - 100 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 120 punten

2. Frankrijk - 97 punten

3. Noorwegen - 88 punten



5. Nederland - 86 punten

