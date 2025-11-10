Merel Conijn en haar coach Arjan Samplonius hebben nogmaals uitleg gegeven over het besluit om de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika over te slaan. De Nederlands kampioene maakte het opvallende besluit omdat ze 'stress ervaart' door de veranderingen in haar schema.

Conijn pakte vorige week knap de Nederlandse titel op de 3000 meter en de 5000 meter. Bij de afwezigheid van Joy Beune, ze reed de 3000 meter wel, maar meldde zich vervolgens ziek af voor de 5000, sloeg Conijn toe. Achteraf maakte ze echter een veelbesproken besluit. Ze besloot als Nederlands kampioene niet af te reizen naar Noord-Amerika voor de World Cup-wedstrijden in Salt Lake City en Calgary. Beune kon daardoor wel een aanwijsplek krijgen, ook omdat Conijn zelf besloot om thuis te blijven.

De KNSB reageerde 'stomverbaasd' op de beslissing van Conijn, maar voor haarzelf voelt het wel als de juiste. Ze wil vooral marathons gaan rijden richting het eerste cruciale toernooi voor de Olympische Spelen: het olympische kwalificatietoernooi. Tussen kerst en oud en nieuw moet Conijn daar een startbewijs voor de spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo bemachtigen. In gesprek met de NOS onthult ze dat ze deze voorbereiding wel 'spannend' vindt, omdat ze een OKT nog nooit zo is aangevlogen. Conijn is er wel van overtuigd dat dit voor haar 'de beste weg is'.

'Zij ervaart daar stress van'

Ook haar coach Samplonius staat nog altijd achter het besluit van Conijn. Hij geeft een gedetailleerde uitleg voor de keuze van de Nederlands kampioene. Het vele reizen zou voor Conijn een hekel punt zijn rondom de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika. "Het past niet in haar schema, want zij ervaart daar stress van. Het is voor haar beter om thuis te zijn", is Samplonius eerlijk over de beweegredenen van Conijn.

Jillert Anema, ook coach bij Team AH-Zaanlander gaf ook al duidelijk aan geen fan te zijn van de World Cup-wedstrijden in Amerika. Hij gaf zelfs aan het toernooi te willen boycotten voor zijn schaatsers, omdat het volgens hem totaal niet in de ideale voorbereiding op het OKT past. De KNSB liet echter weten dat de wens was om met alle NK-uitblinkers in Amerika te verschijnen. Conijn werd uiteindelijk de belangrijkste afwezige, maar verder stappen de meeste schaatsers wel op het vliegtuig.