Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden maandag al meteen vol in beeld genomen door de regie tijdens de 1000 meter schaatsen op de Olympische Spelen in Milaan. Het koninklijk paar zag in de schaatshal namelijk al meteen een landgenote in actie en juichten daar hard voor. Hoewel alle ogen op Jutta Leerdam en Femke Kok gericht zijn, opende een Nederlandse het bal.

Suzanne Schulting had de eer om in de eerste rit te mogen starten. Na een goede opening en een aardige eerste rondje bleek haar eindtijd niet fantastisch. Hoofdschuddend kwam ze over de finish, maar aan de steun kan het niet gelegen hebben. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stonden haar uitbundig aan te moedigen en schreeuwden hun longen uit hun lijf. En met hen duizenden Nederlanders.

Wachten op medaille

Dat Schulting in Italië tegen een Italiaanse moest, had kunnen zorgen voor boegeroep of harde aanmoedigingen voor haar tegenstander. Maar de tribunes kleurden oranje en duizenden landgenoten zitten klaar voor de eerste medaille van TeamNL. De eerste twee dagen eindigden teleurstellend zonder resultaat. Op de Olympische Zomerspelen in Parijs in 2024 begonnen onder toeziend oog van de Nederlandse koning en koningin ook dramatisch. Daar was het ook wachten de eerste dagen. Op de 1000 meter bij de vrouwen komt er zo goed als zeker een einde aan de droogte. Het koninklijk paar gaat ook snel weer door naar andere bestemmingen voor werkzaamheden.

Amalia nog niet gespot

Opvallend aan de eerste beelden van Willem-Alexander en Máxima maandag was dat kroonprinses Amalia niet naast haar vader en moeder zat. De afgelopen dagen trokken ze gedrieën op, maar in de Milanese schaatshal was ze in eerste instantie niet te zien. De Rijksvoorlichtingsdienst zei eerder dat Amalia haar ouders 'deels zou vergezellen' en Willem-Alexander en Maxima zijn tot en met dinsdag 10 februari maar in Milaan. Mogelijk is Amalia dus al weg.