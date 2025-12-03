Voormalig topschaatser Erben Wennemars stond dit weekend aan de start van maar liefst twéé Hyrox-wedstrijden. Zijn zoon Niels was erbij om hem fanatiek aan te moedigen. In de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As raken ze niet uitgepraat over het opvallende vader-en-zoon-duo.

Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven, die deze week Hoog vervangt, trapt het onderwerp af. “Er was één iemand die opviel: Erben Wennemars. Die deed er gewoon even twee.” Van As klinkt niet eens meer verbaasd: “Ik heb het idee dat het voor Erben gewoon helemaal niet meer gek is dat hij er twee doet.”

Bloedfanatieke Wennemars

“Terwijl iedereen anders zou denken: hoe kom je erop? Je hebt volgens mij wel even herstel nodig nadat je een Hyrox hebt gedaan. Maar hij denkt: ik doe de volgende dag gewoon nog eentje”, vertelt Kleeven.

Van As begrijpt het wel: “Hij is natuurlijk retefit, hè. Die man kan echt niet stilzitten. Ik denk dat er geen dag voorbijgaat dat hij niet sport. Hij doet heel veel Hyroxs. Hij is ook gewoon zo bloedfanatiek. Dat fanatisme en die topsporter zitten er nog helemaal in.”

Dat levert indrukwekkende prestaties op. Van As: “Hij gaat gewoon helemaal tot het gaatje. Hij trekt zichzelf helemaal leeg. Zaterdag én zondag heeft hij een Hyrox solo gedaan. En zondag heeft hij zijn beste tijd ooit neergezet. Dan heb je dus al een Hyrox in de benen, ben je niet tevreden met je tijd van zaterdag en rammel je er gewoon een PR uit.”

Vader-en-zoon-duo

Ook zoon Niels speelde een rol. “Mooi hoe zijn zoon heeft meegeleefd. Je zag een mooie vlog online staan”, zegt Kleeven (zie hieronder). Van As geniet zichtbaar van het duo: “Zo geweldig om te zien, toch? Eigenlijk is het commentaar van Niels nog het grappigst.”

“Hij zei de hele tijd: ‘Penalty! Penalty, pap. Let op die handen bij die burpees, niet te ver van je voeten!’ Zo geestig. Heel leuk om te zien. Zijn zoon doet het natuurlijk ook graag”, vertelt Van As enthousiast.

Hoog en Van As aan de bak

Dan richt Kleeven zich tot Van As: “Jij mag in januari aan de bak toch?” Van As bevestigt: “Ik ga met El in januari. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog moet beginnen met trainen, maar goed… wij hebben natuurlijk ook dat fanatisme in ons, dus wij gaan er gewoon voor. Wij gaan er geen twee doen, hè. Dus wij kunnen gewoon helemaal leeggaan op die eerste.” Kleeven sluit af: “Voor tips kun je nog even met Erben bellen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweel. Deze aflevering natuurlijk de successen van de Oranje-vrouwen op het WK handbal, de pech van Jutta Leerdam én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.

Reageer en praat mee!