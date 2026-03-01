De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz (21) ging naar de Olympische Winterspelen als topfavoriet op diverse afstanden. Inmiddels is hij meervoudig olympisch kampioen, want hij was de beste op de 500 en 1000 meter. Welke impact heeft zijn nieuwe status?

De zender CBS 58, de lokale tak in Milwaukee van het befaamde tv-netwerk, claimt "het eerste interview met Jordan Stolz sinds de Olympische Winterspelen" af te hebben genomen.

'Mijn leven is een beetje veranderd'

De interviewer wil weten of Stolz' leven is veranderd na zijn medaillejacht in Milaan. Hij werd ook nog tweede op de olympische 1500 meter. "Ja, een beetje wel", zegt Stolz nuchter.

"Het gaat prima met me. Veel mensen trekken aan me. Maar het is leuk. Ik ben nu in Nederland voor de WK allround en sprint. Ik heb tweemaal goud en zilver behaald bij de Spelen. Sommige dingen konden beter gaan. Maar ik heb gouden plakken."

Volkslied

Wereldkampioen is Stolz al diverse keren geworden, zoals bij de WK afstanden en de WK allround van 2024. In februari werd voor de eerste maal voor hem het Amerikaanse volkslied afgespeeld op de Winterspelen. "Dat was een geweldig gevoel", glundert Stolz.

"Het laat zien dat al mijn harde werk tot resultaten leidt. Er kwam veel druk bij kijken, want de Spelen zijn maar eens per vier jaar. Ik wilde niet verslagen worden door de underdogs. De 500 meter was meer ontspannen dan de 1000 meter. Ik reed de 500 meter na het goud op de 1000 meter. Ik moest de perfecte race afleveren en dat deed ik."

Record

Met twee goud en eenmaal zilver was hij de Amerikaanse olympiër met de beste opbrengst in Italië. "Daar ben ik blij om, dat ik de nummer 1 mag zijn. En de Verenigde Staten heeft een nieuw medaillerecord neergezet. Het is fijn dat ik daar aan heb bijgedragen. Ik kan niet klagen dat ik geen goud won op de 1500 meter."

Dubbelslag in Thialf

Stolz wil komend weekend in Thialf een waar kunststukje leveren. Hij staat aan de start bij zowel de WK sprint en daarna bij de WK allround. De mondiale sprinttitel won hij nog nooit. "Als ik die titel pak, ben ik na Eric Heiden en Shani Davis de derde man die beide titels heeft gewonnen", zo kent hij zijn klassiekers. "Het wordt erg lastig, maar ik ga het proberen. Ik mis thuis, maar ik geniet ook van wat ik nu doe."

De interviewer vraagt nog of hij wel heeft kunnen genieten van zijn succesvolle Spelen. Koeltjes zegt Stolz: "Jawel hoor. Zeker nu ik hier zit met mijn gouden plakken."