Het is alweer tijd voor de laatste dag van de EK afstanden. Op zondag worden er liefst zes afstanden verreden, met onder andere de 1500 én de 500 meter voor mannen. Tim Prins komt dan ook tweemaal in actie.

Op zondag werd eindelijk de eerste gouden medaille voor Nederland bemachtigd. Vooralsnog staat de teller op zeven plakken: één gouden, drie zilveren en drie bronzen. Op de laatste dag komen er weer genoeg Nederlanders in actie die kunnen schaatsen om het eremetaal.

Ploegenachtervolging (vrouwen)

De schaatszondag wordt afgetrapt met de ploegenachtervolging voor vrouwen. Daar reden Sanne in 't Hof, Eline Vijn en Kim Talsma moeten Nederland naar de Europese titel. Op vrijdag won de mannenploeg al zilver. Nederland schaatste in een rechtstreeks duel tegen België. Polen, en Duitsland zijn de andere landen, nadat Tsjechië zich afmeldde voor het onderdeel.

1500 meter (mannen)

Daarna is het beurt aan de 1500 meter voor mannen, met drie Nederlanders en een bonus landgenoot. Kai In 't Veld deed mee onder de Griekse vlag. Tim Prins kon revanche nemen nadat hij de Spelen mis liep op deze afstand. Hij pakte het brons.

1000 meter (vrouwen)

Op de 1000 meter bij vrouwen zou de enige Nederlandse olympiër in actie komen: Anna Boersma. Zij moest zich echter toch afmelden wegens ziekte. Isabel Grevelt neemt haar plek in. Naomi Verkerk en Chloë Hoogendoorn rijden wel voor Nederland. Laatstgenoemde won zaterdag brons op de 1500 meter en maakte op de 1000 opnieuw indruk met zilver.

500 meter (mannen)

Geen Jenning de Boo, geen Sebas Diniz en geen Joep Wennemars. Dus houden Tim Prins, Merijn Scheperkamp en Stefan Westenbroek de Nederlandse eer hoog. Het is vooral uitkijken naar de Pool Damian Zurek, die op de 1000 meter al indruk maakte deze EK afstanden.

Mass start (vrouwen)

Na vier onderdelen is het nog niet genoeg geweest in Polen. Sanne in 't Hof en Kim Talsma rijden na de ploegenachtervolging ook nog de mass start.

Mass start (mannen)

Bij de mannen verschijnen Bart Hoolwerf en Louis Hollaar aan de start.

