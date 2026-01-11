Het is alweer tijd voor de laatste dag van de EK afstanden. Op zondag worden er liefst zes afstanden verreden, met onder andere de 1500 én de 500 meter voor mannen. Tim Prins komt dan ook tweemaal in actie.

Het is na twee dagen nog altijd wachten op de eerste gouden medaille voor Nederland. Vooralsnog staat de teller op zes plakken: drie zilveren en evenveel bronzen. Op de laatste dag komen er weer genoeg Nederlanders in actie die kunnen schaatsen om het eremetaal.

Ploegenachtervolging (vrouwen)

De schaatszondag wordt afgetrapt met de ploegenachtervolging voor vrouwen. Sanne in 't Hof, Eline Vijn en Kim Talsma moeten Nederland de zevende medaille gaan bezorgen. Op vrijdag won de mannenploeg al zilver. Nederland schaatst in een rechtstreeks duel tegen België. Polen, Tsjechië en Duitsland zijn de andere landen. Dat betekent dat één ploeg alleen de baan op moet: Tsjechië.

1500 meter (mannen)

Daarna is het beurt aan de 1500 meter voor mannen, met drie Nederlanders en een bonus landgenoot. Kai In 't Veld doet mee onder de Griekse vlag. Hij komt al in rit 2 in actie. In de vierde race betreedt Louis Hollaar het ijs. Daarna is het lang wachten op de echte kanonnen. Tim Prins heeft het niet getroffen met zijn loting. In de negende rit schaatste hij tegen de Oostenrijker Gabriel Odor, die bijna een seconde langzamer is qua persoonlijk record. Wereldkampioen Peder Kongshaug sluit af tegen Wesly Dijs.

1000 meter (vrouwen)

Op de 1000 meter bij vrouwen zien we de enige Nederlandse olympiër weer in actie: Anna Boersma. Zij kon nog weinig potten breken deze EK afstanden. Boersma rijdt al in de tweede rit. Naomi Verkerk en Chloë Hoogendoorn maken het Nederlandse veld compleet. Laatstgenoemde won zaterdag brons op de 1500 meter.

500 meter (mannen)

Geen Jenning de Boo, geen Sebas Diniz en geen Joep Wennemars. Dus houden Tim Prins, Merijn Scheperkamp en Stefan Westenbroek de Nederlandse eer hoog. Het is vooral uitkijken naar de Pool Damian Zurek, die op de 1000 meter al indruk maakte deze EK afstanden.

Mass start (vrouwen)

Na vier onderdelen is het nog niet genoeg geweest in Polen. Sanne in 't Hof en Kim Talsma rijden na de ploegenachtervolging ook nog de mass start.

Mass start (mannen)

Bij de mannen verschijnen Bart Hoolwerf en Louis Hollaar aan de start.

