De slotdag van de NK afstanden is in volle gang. Na de historische 10.000 meter bij de mannen is het tijd voor de 5000 meter bij de vrouwen. Zonder topschaatsster Joy Beune, want zij trok zich terug. Verder rijdt Jutta Leerdam ondanks liesklachten haar favoriete afstand, hoopt Joep Wennemars 'zijn' 1000 meter winnend af te sluiten en staat de massastart op het programma. Volg dag 3 van de NK afstanden hier live.

De schaatsers rijden per twee; nummers 1 en 2 in het overzicht hieronder rijden tegen elkaar, nummers 3 en 4 ook, enzovoorts. De 5000 meter bij de vrouwen is begonnen, met Merel Conijn, Marijke Groenwoud en Bente Kerkhoff. Joy Beune ontbreekt wegens ziekte. Volg de NK afstanden hieronder live. Per afstand wordt dit artikel bijgewerkt.

10.000 meter voor mannen

Op de 10.000 meter bij de mannen werd zondagmiddag direct geschiedenis geschreven. Jorrit Bergsma kroonde zich tot de oudste kampioen ooit na een bloedstollende strijd met Marcel Bosker om het goud.

1000 meter voor mannen en vrouwen

Na de 5000 meter bij de vrouwen gaan we verder met de 1000 meter bij de mannen. Er wordt vanaf 15.20 uur gestreden om de nationale titel. Al decennia is Nederland ijzersterk op de dubbele sprint. Kijk alleen al naar de drie laatste ritten: Jep Wennemars tegen Tim Prins, Wesly Dijs tegen Kjeld Nuis, Jenning de Boo tegen Merijn Scheperkamp. De Boo reed op de 500 meter een nieuw baanrecord.

Om 16.11 uur staat de 1000 meter bij de vrouwen op de rol. Een paar uur voor de start van de afstand hakte de geblesseerde Jutta Leerdam zelf de knoop door over haar deelname. Ze is ingedeeld in een rit met Suzanne Schulting. Dat is pikant, want Schulting greep net naast een ticket voor de World Cup op de 500 meter en dat was omdat Leerdam 0,01 seconde sneller was.

Massastart

De mass start bij de mannen begint om 17.09 uur. De winnaars van de vorige drie jaar waren Jorrit Bergsma, Harm Visser en Bart Hoolwerf en zij zijn ook dit jaar present in Thialf.

De vrouwen beginnen om 17.28 uur aan de mass start. Bij de vrouwen is Marijke Groenewoud de titelhouder. Suzanne Schulting heeft zich ook ingeschreven.

