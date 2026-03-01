SCHAATSEN

Live NK sprint | Topschaatsster Suzanne Schulting treft belangrijkste rivale, Janno Botman in slotrit 500 meter

Redactie Sportnieuws.nl • 10:00, 01-03-2026 / Laatste Update: 11:42, 01-03-2026
Live NK sprint | Topschaatsster Suzanne Schulting treft belangrijkste rivale, Janno Botman in slotrit 500 meter
i

Suzanne Schulting ©NLBeeld

Redactie Sportnieuws.nl • 10:00, 01-03-2026 / Laatste Update: 11:42, 01-03-2026

Houden topschaatsers Suzanne Schulting en Janno Botman op dag twee van de NK sprint hun koppositie in het klassement vast? Evenals op zaterdag worden bij de mannen en de vrouwen de 500 meter en 1000 meter gereden. Volg de ontknoping hier live.

Schulting beleefde een geweldige eerste dag op de NK sprint. Ze won de eerste 500 meter in een persoonlijk record en herhaalde dat kunstje vervolgens op de eerste 1000 meter. De schaatsster van Team Essent heeft dan ook goede papieren om de titel te pakken.

Marrit Fledderus volgt Schulting in het klassement na de eerste dag op 0,61 seconde. Pien Smit staat derde. Op het NK sprint voor vrouwen zijn twee tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Femke Kok, die niet meedoet aan de nationale kampioenschappen, is al zeker van deelname aan dat toernooi. Jutta Leerdam was ook aangewezen, maar heeft haar seizoen beëindigd.

Klassement mannen

Bij de mannen gaat Janno Botman aan de leiding na de eerste dag. Botman eindigde als derde op zowel de eerste 500 als de 1000 meter en had daarmee een voorsprong van 0,06 seconde op Sebas Diniz, die de eerste 500 meter won. Diniz is echter ziek geworden en zal zondag niet van start gaan.

Merijn Scheperkamp is daardoor de grootste concurrent van Botman met een achterstand van 0,10 seconde. Tim Prins, die in een tijd van 1.08,08 de 1000 meter won, moet 0,23 seconde goedmaken op Botman.

De winnaar bij de mannen mag volgende week aan het WK sprint deelnemen. Jenning de Boo en Joep Wennemars zijn al zeker van deelname aan de mondiale titelstrijd.

Loting 500 meter vrouwen, 15:05 uur

Schulting is in de slotrit van de 500 meter gekoppeld aan Fledderus.

1

Marije van der Spek

-

2

Sofie Bouw

Evy van Zoest

3

Elanne de Vries

Lotte Groenen

4

Romée Ebbinge

Sylke Kas

5

Henny de Vries

Myrthe de Boer

6

Jildou Hoekstra

Michelle de Jong

7

Dione Voskamp

Amber Duizendstraal

8

Pien Hersman

Isabel Grevelt

9

Pien Smit

Chloé Hoogendoorn

10

Suzanne Schulting

Marrit Fledderus

Loting 500 meter mannen, 15:30 uur

Het is dringen in het klassement bij de mannen: de top drie staat zeer dicht bij elkaar. Kai Verbij en Tim Prins rijden samen in rit 8, Merijn Scheperkamp en Janno Botman zien we in de slotrit in actie.

1

Johan Talsma

Mika van Essen

2

Max Bergsma

Pim Stuij

3

Arjen Boersma

Jelle Plug

4

Ted Dalrymple

Wesly Dijs

5

Sijmen Egberts

Serge Yoro

6

Mats van den Bos

Mats Siemons

7

Stefan Westenbroek

Tijmen Snel

8

Kai Verbij

Tim Prins

9

Kayo Vos

Sebas Diniz

10

Merijn Scheperkamp

Janno Botman

Slotritten

Voor de afsluitende 1000 meters is er nog geen rittenschema gemaakt. Dat gebeurt zondag na de 500 meters.

NK sprintSuzanne SchultingMark-Jan FledderusTeam EssentKai VerbijTim Prins