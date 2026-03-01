Houden topschaatsers Suzanne Schulting en Janno Botman op dag twee van de NK sprint hun koppositie in het klassement vast? Evenals op zaterdag worden bij de mannen en de vrouwen de 500 meter en 1000 meter gereden. Volg de ontknoping hier live.

Schulting beleefde een geweldige eerste dag op de NK sprint. Ze won de eerste 500 meter in een persoonlijk record en herhaalde dat kunstje vervolgens op de eerste 1000 meter. De schaatsster van Team Essent heeft dan ook goede papieren om de titel te pakken.

Marrit Fledderus volgt Schulting in het klassement na de eerste dag op 0,61 seconde. Pien Smit staat derde. Op het NK sprint voor vrouwen zijn twee tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Femke Kok, die niet meedoet aan de nationale kampioenschappen, is al zeker van deelname aan dat toernooi. Jutta Leerdam was ook aangewezen, maar heeft haar seizoen beëindigd.

Klassement mannen

Bij de mannen gaat Janno Botman aan de leiding na de eerste dag. Botman eindigde als derde op zowel de eerste 500 als de 1000 meter en had daarmee een voorsprong van 0,06 seconde op Sebas Diniz, die de eerste 500 meter won. Diniz is echter ziek geworden en zal zondag niet van start gaan.

Merijn Scheperkamp is daardoor de grootste concurrent van Botman met een achterstand van 0,10 seconde. Tim Prins, die in een tijd van 1.08,08 de 1000 meter won, moet 0,23 seconde goedmaken op Botman.

De winnaar bij de mannen mag volgende week aan het WK sprint deelnemen. Jenning de Boo en Joep Wennemars zijn al zeker van deelname aan de mondiale titelstrijd.

Loting 500 meter vrouwen, 15:05 uur

Schulting is in de slotrit van de 500 meter gekoppeld aan Fledderus.

1 Marije van der Spek - 2 Sofie Bouw Evy van Zoest 3 Elanne de Vries Lotte Groenen 4 Romée Ebbinge Sylke Kas 5 Henny de Vries Myrthe de Boer 6 Jildou Hoekstra Michelle de Jong 7 Dione Voskamp Amber Duizendstraal 8 Pien Hersman Isabel Grevelt 9 Pien Smit Chloé Hoogendoorn 10 Suzanne Schulting Marrit Fledderus

Loting 500 meter mannen, 15:30 uur

Het is dringen in het klassement bij de mannen: de top drie staat zeer dicht bij elkaar. Kai Verbij en Tim Prins rijden samen in rit 8, Merijn Scheperkamp en Janno Botman zien we in de slotrit in actie.

1 Johan Talsma Mika van Essen 2 Max Bergsma Pim Stuij 3 Arjen Boersma Jelle Plug 4 Ted Dalrymple Wesly Dijs 5 Sijmen Egberts Serge Yoro 6 Mats van den Bos Mats Siemons 7 Stefan Westenbroek Tijmen Snel 8 Kai Verbij Tim Prins 9 Kayo Vos Sebas Diniz 10 Merijn Scheperkamp Janno Botman

Slotritten

Voor de afsluitende 1000 meters is er nog geen rittenschema gemaakt. Dat gebeurt zondag na de 500 meters.