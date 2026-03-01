Houden topschaatsers Suzanne Schulting en Janno Botman op dag twee van de NK sprint hun koppositie in het klassement vast? Evenals op zaterdag worden bij de mannen en de vrouwen de 500 meter en 1000 meter gereden. Volg de ontknoping hier live.
Schulting beleefde een geweldige eerste dag op de NK sprint. Ze won de eerste 500 meter in een persoonlijk record en herhaalde dat kunstje vervolgens op de eerste 1000 meter. De schaatsster van Team Essent heeft dan ook goede papieren om de titel te pakken.
Marrit Fledderus volgt Schulting in het klassement na de eerste dag op 0,61 seconde. Pien Smit staat derde. Op het NK sprint voor vrouwen zijn twee tickets voor het WK van volgende week in Heerenveen te verdienen. Femke Kok, die niet meedoet aan de nationale kampioenschappen, is al zeker van deelname aan dat toernooi. Jutta Leerdam was ook aangewezen, maar heeft haar seizoen beëindigd.
Klassement mannen
Bij de mannen gaat Janno Botman aan de leiding na de eerste dag. Botman eindigde als derde op zowel de eerste 500 als de 1000 meter en had daarmee een voorsprong van 0,06 seconde op Sebas Diniz, die de eerste 500 meter won. Diniz is echter ziek geworden en zal zondag niet van start gaan.
Merijn Scheperkamp is daardoor de grootste concurrent van Botman met een achterstand van 0,10 seconde. Tim Prins, die in een tijd van 1.08,08 de 1000 meter won, moet 0,23 seconde goedmaken op Botman.
De winnaar bij de mannen mag volgende week aan het WK sprint deelnemen. Jenning de Boo en Joep Wennemars zijn al zeker van deelname aan de mondiale titelstrijd.
Loting 500 meter vrouwen, 15:05 uur
Schulting is in de slotrit van de 500 meter gekoppeld aan Fledderus.
1
Marije van der Spek
-
2
Sofie Bouw
Evy van Zoest
3
Elanne de Vries
Lotte Groenen
4
Romée Ebbinge
Sylke Kas
5
Henny de Vries
Myrthe de Boer
6
Jildou Hoekstra
Michelle de Jong
7
Dione Voskamp
Amber Duizendstraal
8
Pien Hersman
Isabel Grevelt
9
Pien Smit
Chloé Hoogendoorn
10
Suzanne Schulting
Marrit Fledderus
Loting 500 meter mannen, 15:30 uur
Het is dringen in het klassement bij de mannen: de top drie staat zeer dicht bij elkaar. Kai Verbij en Tim Prins rijden samen in rit 8, Merijn Scheperkamp en Janno Botman zien we in de slotrit in actie.
1
Johan Talsma
Mika van Essen
2
Max Bergsma
Pim Stuij
3
Arjen Boersma
Jelle Plug
4
Ted Dalrymple
Wesly Dijs
5
Sijmen Egberts
Serge Yoro
6
Mats van den Bos
Mats Siemons
7
Stefan Westenbroek
Tijmen Snel
8
Kai Verbij
Tim Prins
9
Kayo Vos
Sebas Diniz
10
Merijn Scheperkamp
Janno Botman
Slotritten
Voor de afsluitende 1000 meters is er nog geen rittenschema gemaakt. Dat gebeurt zondag na de 500 meters.
