Met alleen nog de 1000 meter te gaan bij de mannen, komen de NK sprint tot een zinderend einde. Suzanne Schulting is bij de vrouwen al nationaal kampioene geworden met een overtuigend NK. Bij de mannen strijden liefst vier kanshebbers om de titel. Volg de ontknoping hier live.

Zinderende ontknoping mannen

Bij de mannen gaat Janno Botman aan de leiding met nog één rit te gaan. Botman eindigde als derde op zowel de eerste 500 als de 1000 meter en had daarmee een voorsprong van 0,06 seconde op Sebas Diniz, die de eerste 500 meter won. Diniz is echter ziek geworden en startte zondag niet.

Bij de tweede 500 meter reden Prins en Kayo Vos tegen elkaar in de een na laatste rit en Scheperkamp tegen Botman in de laatste rit. Die laatste twee knalden in 34.77 naar de eerste plaats op die 500 meter, waardoor zij weer uitliepen op Prins. Botman is op dit moment nog altijd de nummer één in het klassement met alleen de 1000 meter nog te gaan.

Aangezien dit de specialiteit is van Prins, mag hij nog niet afgeschreven worden, maar hij zal wel een hoop goed moeten maken op Scheperkamp en Botman. Vier man strijden maar liefst om de titel en het overgebleven ticket voor de WK sprint van volgende week in Thialf. Jenning de Boo en Joep Wennemars, die niet meedoen aan de NK, zijn daar al zeker van.

Klassement mannen

Suzanne Schulting voor het eerst Nederlands kampioen

Schulting beleefde een geweldige eerste dag op de NK sprint en zette de kroon op haar NK op dag twee. Met een geweldige tijd op de afsluitende 1000 meter tegen de enig overgebleven concurrente Marrit Fledderus zorgde ze voor een 'clean sweep'; ze won alle vier de afstanden en met overtuiging.

Klassement vrouwen

Fledderus verstevigde ook haar tweede plek achter Schulting. Samen domineerden ze de NK sprint en mogen ze dus over vier dagen starten op de WK sprint in Thialf. Daar voegt Femke Kok zich bij het tweetal. Check hieronder het klassement en de uitslagen bij de vrouwen op de NK sprint.