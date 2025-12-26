Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Nederlandse schaatsers is eindelijk begonnen. Bij de eerste afstand (1000 meter vrouwen) was er gelijk drama. Topfavoriete Jutta Leerdam kwam ten val, Suzanne Schulting had geluk. Hierna is de 5000 meter (mannen) nog aan de beurt. Volg hieronder live de tussenstanden.

Om 15.47 uur begint de vijf kilometer voor mannen. Marcel Bosker gaat in rit 8 van start als regerend Nederlands kampioen. Zijn tegenstander Chris Huizinga pakte het jaar daarvoor de nationale titel.

Ook Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt mikken op minstens een podiumplek. De slotrit gaat tussen kanshebbers Kars Jansman en Beau Snellink. Patrick Roest doet ook mee (winnaar van zilver op de 5000 meter bij de Winterspelen van 2022), maar wordt ditmaal niet gezien als een van de favorieten. Hij kreeg uiteindelijk zelfs een aanwijsplek voor het OKT, aangezien hij zich niet rechtstreeks wist te plaatsen.

In de matrix staat de winnaar van de 5000 meter op plek 6 en de nummer 2 op plek 8. De nummer 3 is met plek 13 afhankelijk van hoe het OKT verloopt om in aanmerking te komen voor een olympisch startbewijs.

Drama op 1000 meter voor vrouwen

Het eerste startschot klonk vandaag om 15.00 uur. De vrouwen begonnen aan een uiteindelijke chaotische 1000 meter. Van de favorieten moest Jutta Leerdam als eerste een tijd neerzetten. Het ging echter vreselijk mis voor de 26-jarige. Leerdam kwam ten val en is dus onzeker voor deelname aan de Olympische Winterspelen. Femke Kok won bij afwezigheid van Leerdam en Suzanne Schulting werd knap tweede.

Check hieronder de uitslag:

De nummers 1 en 2 van de 1000 meter staan op de veelbesproken matrix op respectievelijk plek 5 en plek 7. Daarmee zijn ze dus in principe zeker van deelname aan de Spelen. De nummer 3 van de 1000 meter (Naomi Verkerk) staat in de matrix op plek 15 en is afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden. Bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er maar negen schaatsers naar Milaan.

