De olympische massastart bij de mannen is in volle gang in Milaan en Nederland heeft met Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt twee ijzers in het vuur in de allesbepalende finale. Bergsma stelde zijn plek op het nippertje veilig dankzij een tussensprint, terwijl Van de Bunt in zijn halve finale overtuigend naar een finaleplaats reed. In de eindstrijd kunnen de Nederlanders samen meestrijden om de olympische medailles. Volg hier live alle ontwikkelingen.

Jorrit Bergsma kwam in de eerste halve finale in actie en plaatste zich als zevende voor de olympische finale van de massastart. De 40-jarige routinier moest even in spanning afwachten of hij voldoende punten had verzameld om bij de eerste acht te rijden. Via een tussensprint pakte Bergsma net voldoende punten wat leidde tot een zevende plek in zijn halve finale. In diezelfde halve finale sprintte Jordan Stolz ook met speels gemakt genoeg punten bij elkaar voor een finaleplaats.

Voor Bergsma zou een succes extra bijzonder zijn. De Fries verraste eerder deze Spelen al met brons op de 10.000 meter en rijdt in Milaan zijn laatste Olympische Winterspelen. De massastart geldt als zijn specialiteit: hij won meerdere World Cups en het eindklassement. Na het mislopen van een medaille op de ploegenachtervolging krijgt hij nu zijn laatste kans op olympisch eremetaal.

Overtuigende Stijn van de Bunt

Ook Stijn van de Bunt plaatste zich knap voor de olympische finale van de massastart. De Nederlander bleef attent in een chaotische halve finale, kwam geen moment in de problemen en stelde zijn finaleplek al vroeg veilig door samen met Metodej Jílek voldoende sprintpunten te verzamelen.

Van de Bunt bemachtigde zijn olympische ticket na een ijzersterk OKT en nam daarmee de massastartplek over die dit seizoen vaak werd ingevuld door Bart Hoolwerf naast Jorrit Bergsma. Na eerdere optredens op de 5.000 meter, 10.000 meter en de teampursuit krijgt hij nu de kans om op het spectaculaire onderdeel mee te strijden om de medailles. Om 16:40 staat hij samen met Jorrit Bergsma aan de start van de allesbepalende finale.