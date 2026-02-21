Het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen 2026 wordt zaterdag afgesloten met de mass start. Bij de mannen doen Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt mee namens Nederland. Ze moeten via de halve finales een plek in de eindstrijd zien af te dwingen. Volg vanaf 15.00 uur hier live alle ontwikkelingen.

De massastart zit zo in elkaar: eerst zijn er twee halve finales en per race gaat de top acht door naar de eindstrijd. Bij landen die twee deelnemers mogen afvaardigen, zijn die schaatsers in de halve finales van elkaar gescheiden. Bergsma en Van de Bunt kunnen elkaar dus pas helpen als ze beiden in de finale terechtkomen.

Jorrit Bergsma is ingedeeld in de eerste halve finale, waarin ook Jordan Stolz zit. De Amerikaan won al goud op de 500 en 1000 meter in Milaan en werd tweede op de 1500 meter. Bergsma kaapte brons op de 10.000 meter. Ook Vladimir Semirunniy zit in deze rit.

Stijn van de Bunt zit dus in de tweede halve finale en daarin treft de stayer (nummer vijf op de 10.000 meter) onder meer regerend kampioen Bart Swings, Metodej Jilek (kampioen 10.000 meter) en Timothy Loubineaud (eerder dit seizoen wereldrecordhouder op de 5000 meter).

World Cup

Bergsma werd dit olympisch seizoen de winnaar van de World Cup. Hij had vier punten meer dan Andrea Giovaninni (die er eentje won) en boekte in vijf ritten twee zeges. Bart Swings was constant en werd derde in de eindlijst, maar won geen enkele mass start. Metodej Jilek en Jordan Stolz wonnen elk eenmaal.