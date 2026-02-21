De olympische massastart bij de vrouwen is begonnen in Milaan, het laatste langebaanonderdeel van deze Winterspelen. Bente Kerkhoff plaatste zich op het nippertje voor de finale na een spannende rit. Topfavoriet Marijke Groenewoud jaagt in de tweede halve finale op een finaleplek. Volg hier live alle ontwikkelingen.

Kerkhoff ging in de eerste halve finale van start. Met slecht enkele puntjes in de tussensprint leek ze tekort te komen voor een finaleplek. Maar vanwege een goed slot wist ze zich op het nippertje bij de eerste acht te schaatsen en daarmee staat ze toch in de olympische finale. Kerkhoff maakt haar debuut op de Olympische Spelen nadat ze eigenlijk ook op de 5000 meter in actie zou komen. Daarvoor moest ze zich afmelden vanwege een rugblessure.

Marijke Groenewoud

Marijke Groenewoud, reeds driemaal wereldkampioene op dit onderdeel, zit ingedeeld bij onder anderen Ivanie Blondin, Francesca Lollobrigida (winnares van de olympische 3000 en 5000 meter), Greta Myers en Fran Vanhoutte.

Groenewoud schaatste naar eigen zeggen vrijdag op de olympische 1500 meter "te gretig". Dat vertelde de 27-jarige Nederlandse na haar tiende plaats in Milaan. De Olympische Spelen kunnen zaterdag alsnog op een succes uitdraaien voor de Friezin. Daarvoor moet ze de massastart winnen. "Ik denk dat ik wel een kanshebber ben daar. Dat ik de topfavoriet ben? Ook helemaal prima. De massastart is toch een ander spelletje. Bij de individuele afstanden op de langebaan moet je alles van begin tot eind goed uitvoeren. Bij de massastart komt meer tactiek kijken."

World Cup

Manganello werd dit seizoen de winnares van de eindstand in de World Cup. De Amerikaanse won de eerste wedstrijd en eindigde verder telkens in de top vier. Groenewoud werd tweede in de eindstand en won de derde en vijfde ontmoeting. Blondin won de tweede bijeenkomst en Kerhoff de vierde.