Nederland is er niet in geslaagd de finale van de ploegenachtervolging bij de mannen te bereiken. De ploeg met Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in thuisfavoriet Italië en mag daardoor nog strijden om het brons. Daar wacht China, dat meteen na de rit van Nederland kansloos was tegen topfavoriet Amerika. Volg de strijd om de medailles hier live.

Dat het heel moeilijk zou worden voor de Nederlandse trein om de finale te halen, was vooraf al duidelijk. Italië maakte in de kwartfinales grote indruk door sneller te zijn dan topfavoriet Verenigde Staten, terwijl Nederland zich in diezelfde kwartfinales als vierde plaatste. In het rechtstreekse duel bleek Italië opnieuw bijzonder sterk, maar Nederland bleef lang op hetzelfde tempo rijden als de Italianen. Pas richting het einde van de rit nam Italië afstand en verzekerde de thuisfavoriet zich van een plek in de finale.

Voor Nederland blijft daarmee nog één kans op een medaille over. In de troostfinale neemt Nederland het op tegen China. Een bronzen medaille zou, zoals bondscoach Rintje Ritsma vooraf al aangaf, een bijzonder knappe prestatie zijn na een roerig seizoen rond de ploegenachtervolging, waarin veel te doen was over de samenstelling van de ploeg, de rol van Bosker en de positie van Ritsma zelf.

Waar Marcel Bosker in de kwartfinale nog van start ging, was het nu Jorrit Bergsma die zijn plek overnam in de halve finale. Een veelbesproken besluit, omdat Bosker juist voor de Olympische Spelen werd aangewezen om deel uit te maken van de ploeg. Of Bosker in de strijd om het brons nog wordt ingezet, is nog niet bekend. De mannen rijden om 16:22 uur de strijd om het brons.