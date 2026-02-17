Nederland heeft zich geplaatst voor de finale van de ploegenachtervolging bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Milaan. De ploeg met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud versloeg Japan met een minimale marge in de halve finale en blijft daarmee vol in de race voor olympisch goud. In de finale wacht Canada, dat eerder overtuigend de VS wist te verslaan. Volg de strijd om de medailles hier live.

Het was een zware opgave voor Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong in de halve finale. Japan dwong de Nederlandse vrouwen tot het uiterste en leek in de slotfase zelfs even op voorsprong te liggen. Toch was het Nederland dat met een minimale marge als eerste over de streep kwam, tot grote vreugde van de schaatssters en bondscoach Rintje Ritsma.

De verwachtingen rond de Nederlandse vrouwen waren vooraf hoog. Het trio geldt al jaren als een van de sterkste ploegen ter wereld: Nederland is regerend wereldkampioen en won eerder dit seizoen ook een World Cup. Toch was er ook spanning, want de kwartfinale in Milaan was pas de eerste keer in lange tijd dat deze samenstelling weer in wedstrijdverband reed. In die race ging het nog bijna mis na een grote misslag, maar Beune hield knap stand en het trio plaatste zich alsnog voor de halve finales.

Voor Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud staat er bovendien veel op het spel. Voor Beune is de ploegenachtervolging haar laatste kans op een medaille in Milaan, nadat ze op de 3000 meter buiten het podium viel. Groenewoud kwam eerder in actie op de 3000 meter en als last-minute invaller op de 5000 meter, maar wist daar niet te overtuigen. Zij krijgt later deze Spelen nog kansen op de massastart en de 1500 meter, terwijl Rijpma-de Jong ook nog de 1500 meter rijdt.

In de finale wacht Canada als tegenstander. De Canadese ploeg maakte veel indruk door in de halve finale overtuigend af te rekenen met de Verenigde Staten en geldt daarmee als een bijzonder sterke tegenstander. Voor Nederland wacht dus een zware opgave, al is de ploeg met het bereiken van de finale al zeker van een olympische medaille en blijft het vizier vol op goud gericht. De strijd om het goud staat gepland voor 16:47 uur.