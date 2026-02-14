De Nederlandse vrouwen zijn de grote favoriet om op de ploegenachtervolging goud te gaan pakken. Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud vormen al tijden een gouden trio en willen in Milaan ook de olympische titel binnen gaan halen. Nederland moet zaterdag eerst de kwartfinales zien te overleven en de loting heeft uitgewezen dat het daarin het zwakste land van allemaal treft.

De ploegenachtervolging is het enige onderdeel dat over meerdere dagen wordt gereden. De acht teams rijden zaterdag in vier kwartfinales tegen elkaar en daarbij gaat het vooral om de tijd. Het is namelijk niet zo dat de vier winnaars doorgaan naar de halve finales, maar de vier teams met de snelste tijd. De halve finales en finale worden dinsdag pas gereden.

Nederland komt zaterdag al in de eerste van de vier heats in actie en neemt het dan op tegen Kazachstan. Dat is op papier het zwakste land van alle deelnemers, want de Kazachse vrouwen eindigden als achtste in het klassement van de World Cup.

Bondscoach Ritsma tovert Conijn uit de hoge hoed

De bondscoach maakte zaterdag bekend dat Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud alle drie in samen gaan komen tijdens de kwartfinale. Op de officiële startlijst staat ook de naam van Merel Conijn, die donderdag zilver pakte op de 5000 meter. Dat zij daarop te vinden staat, is opvallend, want vooralsnog waren enkel de drie andere namen door schaatsbond KNSB bekendgemaakt voor de ploegenachtervolging. Zij is net als Bente Kerkhoff aangewezen als reserve.

Bondscoach Rintje Ritsma zal in elke race drie van de vier rijdsters moeten kiezen om in te zetten. Hij mag tussen elke ronde wisselen en dus kan het zijn dat Conijn of Kerkhoff ook in actie komt om één van het vaste trio fris te houden voor de finale.

Andere kwartfinales

Na Nederland en Kazachstan komen er dus nog zes landen op het ijs. China treft in de tweede heat Japan, daarna neemt Duitsland het op tegen de Verenigde Staten en in de slotrit is het de beurt aan Canada en België.

Halve finales en finale op dinsdag

De halve finales zijn dinsdag pas. Dan rijdt het snelste land van de zaterdag tegen het team dat de vierde tijd reed en de nummer 2 neemt het op tegen de nummer 3. De twee winnaars van de halve finales strijden later op de dinsdag om het goud, terwijl de verliezers een bronzen plak moeten zien te pakken via de troostfinale.