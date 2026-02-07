De Olympische Winterspelen zijn officieel begonnen voor TeamNL. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn gingen op jacht naar succes op de 3000 meter, maar het is thuisfavoriet Francesca Lollobrigida die de toon heeft gezet. Met een verrassend olympisch record legde de Italiaanse de lat bijzonder hoog. Zowel Ragne Wiklund als Marijke Groenewoud slaagden er niet in om aan de tijd van Lollobrigida te komen.

Merel Conijn mocht het spits afbijten voor TeamNL in Milaan. In de eerste ritten beet het hele veld zich stuk op de tijd van Merel Conijn. Maar na rit vijf is het de belg Sandrine Tas die net onder de tijd van Conijn duikt (4:01:26). Ook de Kazachstaanse Morozova duikt onder de tijd van Conijn. Met Joy Beune, Marijke Groenewoud en topfavoriet Ragne Wiklund die pas in de slotritten in actie komen

Zelf rekent Conijn er niet op dat haar tijd genoeg zal zijn voor een medaille, vertelt ze voor de camera van de NOS. De spanning zat er vooraf flink op bij de Nederlandse, die toegaf behoorlijk nerveus aan haar rit te zijn begonnen.

Olympisch record

De Italiaanse Lollobrigida verrast vriend en vijand hier in Milaan met een olympisch record 3:54.28! Voor Joy Beune, Ragne Wiklund en Marijke Groenewoud is de opdracht duidelijk. Ze zullen voor een gouden medaille die tijd moeten aanvallen.

Wiklund tegen Groenewoud

Topfavoriet Ragne Wiklund heeft in een onderling duel Marijke Groenewoud geklopt, maar het was niet genoeg voor de snelste tijd. Die blijft staan voor de verrassing uit Italië: Lollobrigida.

Beune neemt het in de slotrit op tegen Isabelle Weidemann uit Canada. Als regerend wereldkampioen behoort ze tot de topfavorieten voor goud. Helaas voor Beune is de drie kilometer ook de enige individuele afstand voor haar in Milaan. Ze liep bij het OKT in december op dramatische wijze plaatsing voor haar favoriete 1500 meter mis. Later tijdens de Winterspelen komt ze voor TeamNL nog wel in actie op de ploegenachtervolging.

Volg via onderstaande widget de tussenstand op de olympische 3000 meter.

Marijke Groenewoud komt in de rit voor Beune in actie tegen de Noorse Ragne Wiklund, die bij de laatste World Cup in Inzell imponeerde. Daarmee drukte ze zichzelf direct in de favorietenrol. Merel Conijn bijt in het olympisch schaatstoernooi voor Nederland het spits af. De debutante van Team Albert Heijn Zaanlander rijdt in de tweede van tien ritten tegen Zwitserse Kaitlyn McGregor. Eigenlijk zou Conijn in de eerste rit starten, maar dat werd aangepast na de afmelding van Martina Sablikova.

Pijnlijk besluit Martina Sablikova

Vlak voor de start van de 3000 meter meldde schaatsster Martina Sablikova pijnlijk nieuws. De 38-jarige Tsjechische kan niet starten wegens ziekte. Sablikova zou in de zesde rit rijden tegen de Duitse Josie Hofmann. Sablikova won olympisch goud op de 3000 meter bij de Spelen van Vancouver in 2010. Ook kroonde ze twee keer tot kampioene op de 5000 meter bij de Olympische Winterspelen

Debuut Joy Beune

Overigens maakt ook Beune haar debuut op de Winterspelen. De 26-jarige rijdster van Team IKO-X2O won dit seizoen twee World Cups op drie kilometer. Bij het OKT in december was Groenewoud overigens de beste Nederlandse. De 27-jarige Friezin zegevierde daarnaast dit seizoen ook nog een keer bij de World Cup in Hamar. De strijd om het goud lijkt dus volledig open te liggen.

De olympische 3000 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint zaterdag om 16.00 uur.