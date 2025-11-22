De Nederlandse schaatsers hebben al voor heel wat eremetaal gezorgd op de World Cup in Calgary. Op de eerste dag tweemaal goud, tweemaal zilver en tweemaal brons. Wat kunnen onze nationale helden op dag 2 in de Olympic Oval? Hieronder vind je live alle tussenstanden en uitslagen per afstand.

Bij de 1500 meter voor mannen rijden twee Nederlanders tegen elkaar: Joep Wennemars en Tim Prins. Dat gebeurt in de zevende rit. Daarna is het de beurt aan Kjeld Nuis, die op vrijdag in actie kwam in de b-groep van de 1000 meter. Olympisch kampioen Nuis omzeilt een rechtstreekse confrontatie met Jordan Stolz. Nuis neemt het op tegen de Japanner Kazuya Yamada.

1500 meter voor vrouwen

Joy Beune pakte haar tweede goud van dit weekend en won de 1500 meter. Antoinette Rijpma-De Jong viel net buiten het podium (plek 4), Melissa Wijfje werd 8e en Angel Daleman 14e.

500 meter voor mannen

De 500 meter voor mannen werd geen prooi voor Jordan Stolz of Jenning de Boo. Die twee verdeelen al een tijdje de prijzen, maar de Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim pakte goud, voor De Boo en Stolz. Sebas Diniz werd vijfde in een persoonlijk record, Joep Wennemars werd 15e.

500 meter voor vrouwen

Femke Kok was wederom niet te houden op de 500 meter. Ze won vrijdag de 1000 meter in Calgary en reed zaterdag het veld op grote achterstand op de kortste afstand. Marrit Fledderus werd vierde, Jutta Leerdam zesde, Anna Boersma tiende en Angel Daleman veertiende.

