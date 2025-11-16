De slotdag van de World Cup schaatsen in Salt Lake City is slecht begonnen voor Nederland. In een b-formatie vielen de Nederlandse vrouwen én mannen op de ploegenachtervolging ver buiten het podium. Nu is de hoop gericht op de 500 meters en de massastart. Volg hier de slotdag van de World Cup in Salt Lake City live.

Na de zeer teleurstellende ploegenachtervolgingen bij de mannen en de vrouwen, is het nu tijd voor de individuele afstanden. De 500 meters beloven weer vuurwerk, met Femke Kok tegen olympisch kampioene Erin Jackson. Zij reed zaterdag een Nederlands record op de eerste 500 meter. En kan Jordan Stolz ook de 500 meter winnen, na eerder al de 1000 en 1500 meter?



De nummer 1 tegen de nummer 2 schaatst en de nummer 3 tegen de nummer 4, enzovoorts.

Startlijst 500 meter (vrouwen)

Op de enige individuele afstand van de zondag zijn alle ogen gericht op de slotrit tussen Kok en olympisch kampioene Erin Jackson. Kok won zaterdag in een tijd van 36,48 en daarmee was ze maar 0,12 seconde langzamer dan het wereldrecord van Sang-Hwa Lee uit 2013. Met ook Angel Daleman (vierde rit), Anna Boersma (zevende rit), Jutta Leerdam (achtste rit) en Marrit Fledderus (negende rit) kunnen de Nederlandse fans lang op het puntje van hun stoel zitten.

Wereldrecord bij de mannen

Het is tijd voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Bondscoach Rintje Ritsma is nog altijd op zoek naar de ideale derde man naast Chris Huizinga en Beau Snellink en kiest in Salt Lake City voor Marcel Bosker. In die opstelling reed Nederland op de WK eerder dit jaar naar een bronzen plak. De Nederlandse mannen komen in de derde rit in actie tegen Noorwegen.

Teleurstelling bij de vrouwen

Elisa Dul moest Marijke Groenewoud (gepland) vervangen in de sterke Nederlandse trein op de ploegenachtervolging en dat bleek kostbaar. Dul haakte in de laatste rondes af bij Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong en kwam op achterstand over de streep. Daardoor viel Nederland terug naar plek vijf en ging Japan er met de zege vandoor, voor Canada en Verenigde Staten.

Startlijst 500 meter (mannen)

Bij de mannen is Jenning de Boo uit op revanche. Hij eindigde zaterdag teleurstellend als tiende en zal daarom al in de zesde rit gaan rijden tegen de Est Marten Liiv. Joep Wennnemars rijdt nog eerder, hij komt in de vijfde rit in actie tegen de Japanner Yuta Hirose. Topfavoriet Jordan Stolz rijdt in de voorlaatste rit en kan een geweldig weekend bekronen. Hij won al de 500, 1000 en 1500 meter. De Amerikaan gaat dus voor zijn vierde gouden plak en hoopt er daar later nog eentje aan toe te voegen.

Mass start (vrouwen)

Marijke Groenewoud is de topfavoriet om de winst te pakken. Ze is sinds het pensioen van Irene Schouten nagenoeg onverslaanbaar. Wel rijdt ze voor het eerst bij een internationale wedstrijd samen met Bente Kerkhoff. De twee kennen elkaar echter goed, want ze zijn ploeggenoten bij Team Albert Heijn-Zaanlander.

Mass start (mannen)

Bij de mannen komt wel het vaste duo in actie, want bondscoach Ritsma heeft opnieuw gekozen voor Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma. De opvallendste naam op de startlijst is echter die van Stolz. Hij deed de afgelopen jaren niet mee, maar wil op de Spelen in Milaan ook op de mass start goud winnen. Voor eigen publiek gaat hij kijken of hij zich kan meten met de grote namen op deze discipline. Stolz zou het weekend dus met vijf keer goud kunnen afsluiten.

