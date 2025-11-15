Bij de World Cup in Salt Lake City is de 1500 meter voor vrouwen begonnen. Volg hieronder live de tussenstand.

Om 21.37 uur (Nederlandse tijd) is het de beurt aan de vrouwen op de 1500 meter. Ook hier strijden Nederlandse toppers om de winst. Joy Beune en Antoinette-Rijpma de Jong starten in rit acht. Ook Angel Daleman en Marijke Groenewoud komen in actie. Melissa Wijfje rijdt in de slotrit tegen de Canadese Ivanie Blondin.

500 meter voor mannen

De eerste omloop van de 500 meter is gewonnen door Jordan Stolz. Hij zette een tijd neer onder de 34 seconden: 33,88. Jenning de Boo was op plek 10 de beste Nederlander, Joep Wennemars werd 12e. Sebas Diniz kwam niet verder dan plek 18 en Stefan Westenbroek viel en werd laatste.

500 meter voor vrouwen

Bij de World Cup in Salt Lake City is de zaterdagavond afgetrapt met de 500 meter voor vrouwen. Femke Bol won de eerste omloop met overmacht en in een prachtig nieuw Nederlands record.

Bij de 500 meter voor vrouwen was de Nederlandse Femke Kok topfavoriete. En de Nederlands kampioene plus wereldkampioene maakte die rol waar: de Friezin won in 36,48, de vierde snelste tijd ooit op de kortste sprintafstand. Erin Jackson, de nummer twee, gaf 0,39 seconde toe. Jutta Leerdam, Marrit Fledderus en Anna Boersma werden respectievelijk vijfde, zesde en zevende. Angel Daleman (18 jaar) werd dertiende.

1500 meter voor mannen

Ook bij de mannen staat zaterdag de 1500 meter op het programma. Daar kunnen Joep Wennemars en Tim Prins voor een spectaculair slotstuk zorgen. Wereldrecordhouder Kjeld Nuis, die vrijdag nog gediskwalificeerd werd op de 1000 meter, rijdt tegen Jordan Stolz. Ook Wesly Dijs en Tijmen Snel vertegenwoordigen Nederland. De nummer 1 en 2 komen in rit in actie, de nummers 3 en 4 in rit 2, enzovoorts.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?