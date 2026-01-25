Zondag staat in Inzell de slotdag van de World Cup schaatsen op het programma, maar niet alle Nederlandse toppers verschijnen aan de start. Femke Kok en Jutta Leerdam hebben zich afgemeld voor de tweede 500 meter, terwijl Marrit Fledderus al voor een Nederlands hoogtepunt zorgde. Jenning de Boo is inmiddels ook in actie gekomen op de 500 meter. Vanaf 14.00 uur volgen in totaal zes onderdelen, met verder ook Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud aan de start.

Voor de tweede keer dit seizoen wordt bij de World Cup de niet-olympische teamsprint gereden. Nederland komt op het ijs van Inzell met Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt. De eerste teamsprint werd gewonnen door de Nederlandse vrouwen.

Bergsma en Van de Bunt komen er niet aan te pas in mass start

Jorrit Bergsma begon de mass start in Inzell als koploper van het wereldbekerklassement, met een marge van 23 punten op de Italiaan Andrea Giovannini, en stelde met zijn resultaat de eindzege veilig. Hij reed dit seizoen vaak samen met Bart Hoolwerf, maar omdat die niet meegaat naar de Olympische Spelen, vormde Bergsma in Inzell een duo met Stijn van de Bunt. In de wedstrijd wisten de twee echter geen rol van betekenis te spelen en konden zij niet meestrijden om de zege.

Marijke Groenewoud geeft statement af richting Spelen

Nederland verscheen bij de mass start voor vrouwen in Inzell met Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff aan de start. Groenewoud begon de race als nummer twee van het wereldbekerklassement, met dertien punten achterstand op de Amerikaanse Mia Manganello. In een afwachtende koers bleef het peloton lang bijeen, waarna Groenewoud met nog 500 meter te gaan vanuit de buitenbocht versnelde en onbedreigd afgetekend won. Ondanks de overwinning ging de eindzege in het wereldbekerklassement naar Manganello.

Jenning de Boo komt met de schrik vrij

De 500 meter bij de mannen kende een chaotisch en spannend verloop. Jenning de Boo reed 34,37 seconden, maar zag zijn rit in de laatste bocht ontregeld worden toen zijn tegenstander Yevgeniy Koshkin ten val kwam. De Boo leek de hand van de Kazachstaan wel te raken, maar al snel liet hij met een duim weten dat alles goed ging. Een echte toptijd bleef echter wel uit voor De Boo.

In de afsluitende rit zorgde Damian Żurek voor de beslissing. Hij klopte Jordan Stolz met 34,06 tegen 34,10 seconden, een tijd die goed was voor het baanrecord in Inzell. Jenning de Boo eindigde uiteindelijk als vierde; het brons was voor Marek Kania.

Fledderus pakt brons bij afwezigheid van Kok en Leerdam op 500 meter

Jutta Leerdam kwam niet in actie op de tweede 500 meter van deze World Cup. Ook Femke Kok ontbrak, waardoor Isabel Grevelt en Marrit Fledderus de enige Nederlandse deelneemsters waren in de A-groep. Kok had bij haar eerste 500 meter nog het baanrecord op 36,87 gezet en was daarmee al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement. Voor de tweede race meldde ze zich af, waardoor een achtste zege op rij op die afstand uitbleef.

Fledderus pakte uiteindelijk het brons. De winst ging naar de Poolse Kaja Ziomek-Nogal, die met 37,26 seconden overtuigend de snelste was. Het zilver was voor de Duitse Mareike Warmuth, terwijl Grevelt met 37,67 seconden net buiten het podium eindigde.

Teamsprint mannen (16.40 uur)

Bondscoach Rintje Ritsma kan bij de mannen voor de teamsprint drie schaatsers kiezen uit het viertal Stefan Westenbroek, Jenning de Boo, Marijn Scheperkamp en Kayo Vos. Ook bij de mannen won Nederland de eerdere editie van de teamsprint.

Wereldrecord

Zaterdag werd op alle afstanden het baanrecord verbeterd. Jutta Leerdam was ouderwets sterk op de 1000 meter, Jordan Stolz pakte die afstand bij de mannen en Ragne Wiklund zegevierde op de 3000 meter. Ook de Noor Sander Eitrem zette een nieuw baanrecord nieuw. Sterker nog: de Noor won de 5000 meter in een wereldrecord. Als eerste ooit reed hij de vijf kilometer onder de 6 minuten.

