Zondag is de slotdag van de World Cup schaatsen in Inzell, maar niet alle Nederlandse toppers verschijnen aan de start. Femke Kok en Jutta Leerdam hebben zich afgemeld voor de tweede 500 meter, terwijl Marrit Fledderus juist wél voor een hoogtepunt zorgde. Vanaf 14.00 uur worden zes onderdelen verreden, met verder ook Nederlanders als Jorrit Bergsma, Jenning de Boo en Marijke Groenewoud op het ijs.

Het is nog niet het weekend van Jenning de Boo, die zevende werd op de eerste 500 meter en vierde op de 1000 meter. Hij mag in rit 8 tegen Yevgeniy Koshkin proberen een tijd neer te zetten waar Jordan Stolz en Damian Zurek (winnaar van de eerste 500 meter) van schrikken. Zij sluiten de afstand af. Ook Sebas Diniz komt in actie, hem zien we terug in rit 7.

Fledderus pakt brons bij afwezigheid van Kok en Leerdam op 500 meter

Jutta Leerdam kwam niet in actie op de tweede 500 meter van deze World Cup. Ook Femke Kok ontbrak, waardoor Isabel Grevelt en Marrit Fledderus de enige Nederlandse deelneemsters waren in de A-groep. Kok had bij haar eerste 500 meter nog het baanrecord op 36,87 gezet en was daarmee al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement. Voor de tweede race meldde ze zich af, waardoor een achtste zege op rij op die afstand uitbleef.

Fledderus pakte uiteindelijk het brons. De winst ging naar de Poolse Kaja Ziomek-Nogal, die met 37,26 seconden overtuigend de snelste was. Het zilver was voor de Duitse Mareike Warmuth, terwijl Grevelt met 37,67 seconden net buiten het podium eindigde.

Mass start vrouwen (15.21 uur)

Nederland verschijnt bij de mass start voor vrouwen met Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff aan de start. Groenewoud staat tweede in de stand, met 13 punten achterstand op Mia Manganello.

Mass start mannen (15.42 uur)

Jorrit Bergsma is koploper in de stand van de mass start met een marge van 23 punten richting Andrea Giovannini en kan de eindzege dus gaan pakken. Hij vormde het hele jaar een duo met Bart Hoolwerf, maar die gaat niet naar de Spelen en dus rijdt hij samen met Stijn van de Bunt.

De grote verrassing van het OKT moest eerder op de zondag in de B-groep rijden en zou alleen bij een plek in de top-drie mee mogen doen aan de A-groep. Dat lukte, want Van de Bunt werd derde en dus zien we hem later op de dag nog een keer terug.

Teamsprint vrouwen (16.20 uur)

Voor de tweede keer dit seizoen wordt bij de World Cup de niet-olympische teamsprint gereden. Nederland komt op het ijs van Inzell met Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt. De eerste teamsprint werd gewonnen door de Nederlandse vrouwen.

Teamsprint mannen (16.40 uur)

Bondscoach Rintje Ritsma kan bij de mannen voor de teamsprint drie schaatsers kiezen uit het viertal Stefan Westenbroek, Jenning de Boo, Marijn Scheperkamp en Kayo Vos. Ook bij de mannen won Nederland de eerdere editie van de teamsprint.

Wereldrecord

Zaterdag werd op alle afstanden het baanrecord verbeterd. Jutta Leerdam was ouderwets sterk op de 1000 meter, Jordan Stolz pakte die afstand bij de mannen en Ragne Wiklund zegevierde op de 3000 meter. Ook de Noor Sander Eitrem zette een nieuw baanrecord nieuw. Sterker nog: de Noor won de 5000 meter in een wereldrecord. Als eerste ooit reed hij de vijf kilometer onder de 6 minuten.

